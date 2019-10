Sciopero del personale di Trenitalia S.p.A. – Divisione passeggeri ex Compartimento Bari

Dalle ore 9.00 alle ore 16.59 di domenica 6 ottobre 2019 è stato indetto uno sciopero del personale di Trenitalia S.p.A. della Divisione Passeggeri ex Compartimento di Bari.

Non sono previste variazioni per i treni di Lunga Percorrenza.

Per i treni Regionali, in Puglia e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni.

Si prevede l’effettuazione di servizi per le relazioni a maggiore traffico viaggiatori.

L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.