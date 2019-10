Sparatoria in questura a Trieste, morti due agenti

Di:

Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni, sono morti uccisi dai proiettili delle pistole in uso proprio alla polizia, caduti nei corridoi della Questura di Trieste. A sparare è stata una delle due persone che gli stessi poliziotti avevano portato in Questura dopo un servizio avviato in seguito al furto di uno scooter. A compiere il furto stamani Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, di nazionalità dominicana. Subito dopo il colpo si pente e chiama il fratello, Carlysle Stephan Meran, di 32 anni, il quale avverte la polizia. Giungono sul posto una Volante con due agenti a bordo e un’auto della Squadra Mobile.

I due fratelli salgono sulla prima vettura; l’altra li segue a distanza, un po’ più indietro a causa del traffico. Un’operazione di routine, senza particolari difficoltà. I quattro a bordo della Volante entrano in Questura. E quel che segue sono fotogrammi di un film impazzito, una manciata di minuti che seminano il terrore e spezzano due vite. Alejandro, affetto da difficoltà psichiche, chiede di andare in bagno. ( ANSA

CONTE. “La morte dei due agenti di Polizia uccisi nella sparatoria davanti alla Questura di Trieste suscita grande dolore. Questa tragedia ferisce lo Stato. A nome mio e del Governo esprimo la commossa vicinanza ai familiari delle vittime e a tutto il corpo della Polizia di Stato”. Lo scrive, in un tweet, il premier Giuseppe Conte.

SALVINI. “L’infame assassino dei due poliziotti della Questura di Trieste (anche se molti giornali e telegiornali non lo dicono) è uno straniero con “disagio psichico”. C he a nessuno venga in mente che questa sia un’attenuante! Quanta rabbia! Una preghiera e un pensiero per questi due ragazzi, Pierluigi e Matteo, un abbraccio commosso alle loro famiglie e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Non si può morire così”.

IL CORDOGLIO DI DE LEONARDIS PER LA TRAGEDIA DI TRIESTE. Di seguito una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis. “Oggi è un giorno di lutto, di tristezza e di dolore, per l’intera nazione. La morte in servizio davanti alla Questura di Trieste di due agenti di polizia, Pierluigi Rotta, di Pozzuoli, e Matteo Demenego, di Velletri, atrocemente uccisi, è una tragedia impossibile da commentare. Un pensiero commosso ai loro familiari, amici, colleghi, alle forze dell’ordine che ogni attimo di ogni giorno mettono a rischio la loro vita per difendere la nostra sicurezza, i nostri ideali, i nostri valori, le fondamenta del nostro Stato e della nostra comunità. Un impegno, una missione non adeguatamente valorizzata ed esaltata. Per questo il sacrificio, l’ennesimo sacrificio, di due uomini in divisa, rappresenta un’amara sconfitta per ognuno di noi”.