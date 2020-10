Calcio. Pari tra Lazio e Inter. Vittorie per Parma e Benevento

(ANSA) E’ finita 1-1 tra Lazio e Inter, negli altri match vittorie del Benevento e Parma

Lazio-Inter 1-1 LA CRONACA

Benevento-Bologna 1-0 LA CRONACA

Parma-Verona 1-0 LA CRONACA

I GOL

Benevento-Bologna 1-0: 21 st, Sugli sviluppi di un cross Lapadula sfugge via a Hickey e in caduta riesce a insaccare la rete

Lazio-inter 1-1: 10′ st, il cross di Acerbi pesca sul secondo palo Milinkovic-Savic, che incorna con un colpo di testa potente.

Lazio-inter 0-1: al 30′ Martinez, calcia fortissimo con il sinistro nonostante la pressione di Acerbi. Battuto Strakosha

Parma-Verona 1-0: 1′ st, Karamoh cross al centro per l’inserimento di Kurtic che appoggia in rete a porta vuota