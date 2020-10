“I Sapori dell’Arte”, la cultura attorno all’olio tra gli ulivi del Gargano tra food e trekking

Foggia, 04 ottobre 2020 Una giornata all’insegna della cultura dell’olio, per valorizzare tradizioni e anche gli altri prodotti d’eccellenza del territorio pugliese. Si è svolta ieri, 3 ottobre, l’XI edizione della manifestazione eno-elaio-gastronomica “I Sapori dell’Arte” presso l’Agriturismo BioRussi, organizzatore dell’evento, in collaborazione con la rivista LIKE e il Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP. Ogni anno questo evento rappresenta un vero e proprio laboratorio, dove elaiocultura, food e trekking s’incontrano nella suggestiva location dell’Agriturismo BioRussi, immersa tra gli ulivi a pochi passi dalle sponde del Lago di Varano.

Nel corso della manifestazione si è svolta la dimostrazione della raccolta delle olive in modo tradizionale e con metodi moderni. Con l’apertura dei numerosi stands, i partecipanti hanno potuto gustare le prelibatezze preparate dall’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata, e assaggiare e conoscere le specialità dei produttori di vino, spumante, distillati e altri prodotti locali come pasta, marmellate e ortaggi.

Un sapere dell’olio che è stato saggiato anche attraverso il trekking sul vicino Lago di Varano con la guida Domenico Sergio Antonacci di Gargano NaTour. Non è mancato lo spettacolo multisensoriale de “L’Acquasala salverà il mondo” dei Metano’s, che coniuga teatro, musica e gastronomia attraverso un rituale mistico di preparazione della tipica acquasale, consacrata dal Reverendo del Podolicesimo Garganico Luciano Castelluccia e la musica di Peppe Totaro. L’evento è terminato nella serata con la degustazione delle rinomate ostriche di San Michele del Lago di Varano.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Grazia Di Paola – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola

fotogallery