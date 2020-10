Maltempo: Liguria, recuperati cinque corpi

(ansa) Un quinto cadavere è stato trovato in Liguria lungo la costa. Si tratta forse di una donna. Il corpo è a Santo Stefano Al Mare (Imperia) nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. Guardia costiera e forze dell’ordine sono impegnate in una ricognizione per cercare di avvicinarsi al cadavere.

Un quarto cadavere era stato trovato in zona Tre Ponti a Sanremo, sulla scogliera, non distante dal luogo in cui era già stato trovato il primo corpo senza vita. Il cadavere è circondato dai detriti portati dalla mareggiata. Un terzo era stato trovato lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia. Sul posto le forze dell’ordine per l’identificazione. Si ipotizza che possano essere vittime del maltempo anche se non risultano finora persone disperse nella regione.

Ed è stato ritrovato morto il malgaro disperso da sabato al confine con la Francia. Il corpo è stato recuperato nel fiume Roya. Era un francese di origini italiane. (ansa)