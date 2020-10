Strepitoso Manfredonia calcio: poker di reti al Mola, finisce 4 a 1

Manfredonia, 04 ottobre 2020. Partenza a razzo del strepitoso e devastante Manfredonia Calcio 1932 che strapazza il Citta di Mola nella prima di campionato, rifilandogli un poker di reti. Mr Rufini, ancora in tribuna, cambia rispetto alla gara di Coppa, spedendo in campo il classe 2002 Prota al posto di Ciuffreda, per dare maggiore profondità di manovra alla squadra. Avvio scoppiettante del Manfredonia che già nei minuti iniziali, tiene costantemente il pallino del gioco con sorprendente palleggio ed una manovra caratterizzata da sincronismi perfetti, con il Città di Mola che fatica a prendere le distanze.

Al 14°, primo tiro insidioso di Cicerelli respinto da Ancona.

Il goal è nell’aria: al 18° azione da manuale del calcio, con Trotta che si invola sulla fascia destra del terreno di gioco, aspetta l’inserimento di Rubino al quale fornisce un cross al “bacio” con Rubino che al volo trafigge l’estremo difensore. Al 23° il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Città di Mola, per fallo di mano di D’Angelo su tiro cross di Portoghese. Realizza dal dischetto il solito Rana. Al 28° è ancora il Manfredonia con Burdo a cercare la conclusione con un tiro insidioso respinto oltre la linea di fondo dal portiere.

Al 33° è ancora il matador Trotta ha mettere scompiglio nella retroguardia avversaria, questa volta dalla sinistra, aspetta l’inserimento di Nino Morra, gli fornisce l’assist perfetto per il vantaggio del Manfredonia Calcio. Al 38, Nino Morra ricambia l’assist per il capitano Trotta che solo davanti al portiere calcia alto sulla traversa. Si torna in campo nella ripresa, con un Manfredonia concentrato ed arrembante con D’Angelo che al 6° trafigge, con un fendente dalla distanza, trafigge il portiere con il pallone che si insacca nell’angolino del secondo palo.

Al 10°, atterramento in aerea dell’imprendibile Trotta che esegue magistralmente il penalty assegnato dal direttore di gara per la 4°rete del Manfredonia. Al 16° il portiere Ancona nega la rete a Burdo su tiro ravvicinato, respinto in angolo. Il copione della gara con cambia sino al termine con il Manfredonia che tiene costantemente il pallino del gioco con almeno altre due occasioni che impensieriscono il portiere avversario.

Un Manfredonia Calcio, che seppur orfano del proprio pubblico, inizia la sua avventura nel campionato di eccellenza offrendo una prova molto convincente con concetti di gioco importanti che evidenziano l’importanza del gruppo e non solo le qualità tecniche dei singoli elementi.

Antonio Castriotta

TABELLINI:

MANFREDONIA CALCIO 1932: LEUCI, RUBINO, D’ANGELO, PARTIPILO, BURDO, COLANGIONE, TROTTA (STOPPIELLO), PROTA (OLIVIERI), CICERELLI, MORRA C.(MORRA A) CORONESE (DEL FUOCO).

A DISP: VITULANO, CIUFFREDA, DEL FUOCO, OLIVIERI, SANTOS, DE FILIPPO, MORRA A. STOPPIELLO, DE NITTIS.

ALL: RUFINI

CITTA’ DI MOLA: ANCONA, DANIELE, ZONNO, DE SANTIS N. CANTALICE, LO RUSSO(GRAZIOSO), DIAGNE’, LO GRIECO (LOSETO G), SGUERA, RANA, PORTOGHESE.

A DISP: CUCUMAZZO, CARELLA, GRAZIOSO, PERRINO, DE SANTIS C, NAVARRA, CASTIELLO, SIDELLA, LOSETO G..

ALLENATORE: ZINFOLLINO

RETI: P.T. : 18° D’ANGELO (MF); 23°(RANA RIG); 33 (MORRA C.)

RETI ST: 6°D’ANGELO ( MANFREDONIA), 10°(TROTTA RIG)

REC: 1°PT; ST 5°;

Ammoniti: CANTALICE; LO RUSSO; DIAGNE- D’ANGELO, PARTIPILO;

ARBITRO: PINTO DI FOGGIA. AA1 DI MUZIO DI FOGGIA E GORGOGLIONE DI BARLETTA