STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia. Proseguono le operazioni di spoglio a Cerignola dove risulta in vantaggio Franco Metta, seguono Bonito e Sgarro. Alle ore 20.45 i voti dei candidati secondo il sito “la notizia web” sono i seguenti. Metta 4212 voti, Bonito 3530 voti, Sgarro 3308. I rappresentanti di lista riferiscono che non funzionando whatsapp si gira sezione per sezione per avere i risultati.

“Solo 1,5% mi divide da Bonito a 40 sezioni parziali scrutinate e 10 sezioni ancora a zero- dice Sgarro- il risultato del primo turno ce lo aspettavamo, Metta ha puntato tutto sul primo turno e credo che la questione della “impresentabilità” nell’ultimo giorno di comizi sia stato un formidabile autogol che ha rafforzato la sua teoria del ‘complotto’ perché comunicativamente Metta l’ha giocata a suo vantaggio.

Per il secondo turno vedremo, è difficile individuare i pacchetti di voti”.

“Metta è avanti perché è stato bravo a pubblicizzare sui social tutto quello che ha fatto, più che un politico è un influencer”. Lo dichiara Claudio Dilernia, segretario di Puglia Popolare e candidato nella lista “Cerignola Popolare” con Francesco De Cosmo sindaco. “I giovani hanno visto in lui una specie di salvatore della patria”. E la campagna contro di lui in quanto ex sindaco? “Non abbiamo fatto nessuna campagna contro di lui, abbiamo detto quello che vogliamo fare per Cerignola”.

Giannatempo, candidato del centrodestra al momento risulta quarto: “Metta è ancora il sindaco più amato- dice Giannatempo- questo dicono i cittadini, una parte di Cerignola. Adesso il ballottaggio sarà uno spartiacque fra chi sta con lui e chi non ci sta. Personalmente c’è delusione, anche per il centrodestra perché due candidati di centrosinistra risultano prima di me, che sono il quarto. Ora vediamo con quale distacco finisce, noi abbiamo portato avanti una campagna elettorale sui temi, non con accuse reciproche che si sono lanciate anche Sgarro e Bonito. Io credo che si vada delineando un ballottaggio fra Metta e Bonito”.