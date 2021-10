In onore di San Michele Arcangelo, area verde dedicata a Torremaggiore

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 04 ottobre 2021. Domenica 3 ottobre alle ore 11,00, in Via Primo Levi, zona Parrocchia “Spirito Santo“, è stata inaugurata un’area verde denominata “PARCO SAN MICHELE ARCANGELO“. La benedizione inaugurale è stata celebrata da don Massimo Gagliardi, alla presenza del Sindaco, diversi concittadini, Associazioni e figure istituzionali.

Ma andiamo a ritroso e precisamente torniamo al mese di marzo di quest’anno.

Stato Quotidiano aveva incontrato Andrea Maiorano, un cittadino ivi residente. Andrea aveva confidato che, in uno dei tanti giorni in cui era solito ammirare il panorama mozzafiato dei monti Dauni che si affacciano dinanzi alla sua abitazione, decise di coinvolgere amici del posto e conoscenti per ovviare all’incuria che invece continuava a regnarvi indisturbata.

Così inizialmente, insieme a Carlo Basetti, Antonio Carrito (vicepresidente del Vespa Club di Torremaggiore), Michele Tartaglia, Luigi Sparanero ed ancora molti altri, venne ripulita l’intera area con il posizionamento di un blocco di pietra, la cui scritta è stata incisa dallo stesso Maiorano e sulla quale si trova eretta la statua di San Michele Arcangelo, realizzata e donata da Gaetano Lamedica.

Tale progetto è stato realizzato sia grazie all’intervento di cittadini volenterosi ed encomiabili, che al contributo di alcuni sponsor tra cui: Ceramiche Orlando; Macelleria “San Matteo”; Pneumatici “Di Gennaro”; Fratelli Cannarozza; Layout Grafiche “Borrelli“; Ecotorre; Ferrolegno dei fr.lli De Cesare; Lamedica Gaetano; Manzelli ed ancora tanti altri amici su base volontaria, come Andrea e Michele Caserta che hanno provveduto al posizionamento della Statua di San Michele Arcangelo e Ciro Panzone, lo storico della città che ha fornito rilevanti spiegazioni inerenti il luogo.

Un ringraziamento doveroso da estendersi inoltre al Sindaco, il dr. Emilio Di Pumpo, al vicesindaco Marco Faienza, all’Assessore Ilenia Coppola ed a tutte le Associazioni presenti.

Esempi come questi sono assai significativi non solo perché specchio di buona creanza e buon vicinato, ma anche come presenza sul territorio di cittadine dove si può respirare ancora un’aria solidale e serena.

Torremaggiore è una tra le tante che continua nel suo percorso altruista ed amorevole, adesso più che mai sotto l’egida del veneratissimo San Michele Arcangelo.

A cura di Elisabetta Ciavarella, Foggia 04 ottobre 2021