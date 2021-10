Manfredonia, Gianni Rotice: “Dissesto finanziario? Dobbiamo evitarlo”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 04 ottobre 2021. La location di piazza Castello di Manfredonia, nella serata di ieri, è stato teatro della presentazione dell’ing. Gianni Rotice candidato sindaco al comune di Manfredonia per la coalizione dei centro destra. Tanta la gente presente tra simpatizzanti e curiosi, semplicemente per apprendere, quali siano le linee programmatiche che verrebbero attuate dal neo candidato sindaco, nella eventualità di una sua elezione a palazzo San Domenico.

Nell’occasione, sul palco, sono stati presentati dalla conduttrice della serata, Manila Gorio, i candidati consiglieri nella lista “Strada facendo Rotice Sindaco”.

Un lista di candidati consiglieri variegata, quindi un mix composto da volti nuovi e sconosciuti alla politica, ma anche alcuni candidati con esperienze passate importanti, legati notoriamente all’ex sindaco Angelo Riccardi, transfughi, in questa tornata elettorale nella coalizione di centro destra. Quattro i capisaldi dell’azione di governo dell’ing. Rotice che riassumono il corposo e ambizioso programma elettorale: cambiare, crescere, investire, fare.

In effetti, questi verbi dovrebbero rappresentare i quattro comandamenti per chiunque voglia assumere l’importante responsabilità di guidare una città, Manfredonia, con rilevanti criticità, tra cui l’atavico problema della disoccupazione, la raccoltà differenziata mai decollata o meglio ancora effettuata in modo non del tutto efficiente, con le note conseguenze di una città sporca e tariffe tari alle stelle. “Il servizio della differenziata va razionalizzato e reso efficiente”. Ma tutti i buoni propositi di ciascun candidato sindaco, devono fare i conti con le casse comunali, delle quali, con estrema contezza, nessuno conosce i numeri.

Il dissesto finanziario, scongiurato sino a questo momento dall’azione dei Commissari, potrebbe essere più che una possibilità, quindi, come evidenziato dal neo candidato sindaco, bisogna creare una task force per recuperare il più possibile l’enorme mole di crediti che il Comune vanterebbe nei confronti di terzi.

In caso di ballottaggio, con quale forza politica potrebbe apparentarsi? “E’ una eventualità alla quale non ci penso minimamente, siamo organizzati e puntiamo alla vittoria senza ballottaggio”.

Antonio Castriotta, Manfredonia 03 ottobre 2021