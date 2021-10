Matteo Vocale è il nuovo sindaco di San Nicandro Garganico (VIDEO INTERVISTA)

Con circa il 52 per cento voti, Matteo Vocale ha staccato i candidati Del centrodestra Vincenzo Marinacci (circa il 33 per cento) e Antonio Berardi (circa il 14 per cento). Per Vocale si esclude quindi la possibilità del ballottaggio.

Il neo sindaco si è presentato alle comunali appoggiato dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle; e le liste civiche Un cuore per Sannicandro, Rinascita Sannicandrese e Forza San Nicandro.

Video e articolo a cura di Valerio Agricola – interviste a cura di Giuseppe Laganella.