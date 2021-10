Maxi rissa a Manfredonia, Rotice “Ogni weekend è un bollettino di guerra”

Manfredonia, 04/10/2021 – “È ora di dire basta, davvero. Ogni mattina, soprattutto nei weekend, Manfredonia è costretta a leggere quello che per me, senza mezzi termini, è un bollettino di guerra.

Vandalismo, risse, aggressioni, attentati intimidatori, bullismo, rapine, fiumi di alcol che vedono coinvolti in primis i giovani della città. La scorsa notte, come da denuncia del dott. Francesco Lapolla, al Pronto Soccorso sono stati medicati sei ragazzi – anche con gravi lesioni – derivanti da una maxi rissa nella villa comunale. Pericolosissimi campanelli d’allarme in una comunità sfaldata, smarrita e lasciata in balia del proprio destino. C’è un’emergenza sociale ed educativa a cui porre immediatamente rimedio con l’impegno in filiera di Istituzioni, associazioni e cittadini.

La scuola è certamente il luogo deputato alla crescita ed alla formazione umana e didattica, ma su di essa e sugli insegnanti non può gravare l’intero peso di questo pesante fardello. E’ una responsabilità collettiva che deve vederci tutti coinvolti, a partire dalle famiglie con il supporto delle Istituzioni (Palazzo di Città in testa) per l’affermazione del senso civico.

In tutti questi anni i giovani sono stati trascurati, lasciati ai margini della vita sociale e culturale di Manfredonia, togliendo loro spazi di sana aggregazione dove poter far esprimere il proprio talento.

Energie vive ed entusiasmo di cui la città ha assolutamente bisogno per ripartire. Occorre certamente un rafforzamento del controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, ma anche creare spazi pubblici dove poter praticare sport e dedicarsi ad attività artistiche.

I giovani – come sto appurando personalmente in questi giorni di incontri – vanno motivati e resi protagonisti, non possono essere il capro espiatorio della mancanza di programmazione di opportunità di crescita e di prospettive per costruirsi qui un futuro certo e dignitoso. Per questo ho dedicato a loro un apposito capitolo del programma di governo della coalizione che sostiene la mia candidatura a candidato a sindaco”.