Quartiere Ferrovia, Ariston: “Da polo culturale a simbolo dell’abbandono”

Statoquotidiano.it, 4 ottobre 2021. Foggia: “C’era una volta il Cine Teatro Ariston. Il Teatro Ariston fu costruito nel 1930 dalle Ferrovie dello Stato in via Montegrappa, e concesso in comodato al Dopolavoro Ferroviario di Foggia, istituito nel 1925. Aveva una capienza di 1000 posti ed era dotato di apparecchiature per l’allestimento di spettacoli di ogni genere.

Il Teatro fu distrutto durante i bombardamenti dell’estate del 1943, ma con l’edificazione dei due fabbricati sul piazzale esterno della Stazione, venne prevista la sua ricostruzione. Quindi venne costruita una nuova sala cinematografica per una capienza di 900 posti da adibire anche a spettacoli teatrali e a varietà. Nasce così il Teatro Ariston in Piazzale Vittorio Veneto in sostituzione dell’altra sala distrutta durante il secondo conflitto mondiale. Durante la prima gestione diretta da Russo Antonio il Teatro ospita grandi artisti come Carlo Dapporto, Totò, Macario, Nino Taranto, Aldo Fabrizi, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Renato Carosone, Miranda Martino, Domenico Modugno, Claudio Villa”. Ecco parte del contenuto riportato dalla nota diffusa dall’ex dirigente ferrovie Enzo Ficarelli, memoria storica della città, condivisa con Statoquotidiano.it.

Il testo dell’ex ferroviere Ficarelli fa comprendere quanto fosse importante per Foggia l’ex Cine Teatro Ariston, un polo culturale di assoluta centralità, tale da ospitare artisti del calibro di Totò, Modugno, Claudio Villa e tanti altri. Purtroppo oggi le immagini riportano ben altro, i cittadini segnalano continuamente uno stato di degrado vergognoso, irrispettoso per la valenza storica della struttura, per quello che ha significato dal punto di vista culturale per la città. Oggi molti foggiani lamentano il fatto che i portici si siano trasformati in un bagno a cielo aperto.

“Dal 1991 grazie alla gestione del Rag.Comm. Francesco Paolo Cicolella, per tutti don Paolo, responsabile degli esercenti del settore, il Teatro torna all’antico splendore che caratterizzò il periodo della gestione di Antonio Russo. Nel 1993 viene ristrutturato il palcoscenico e comincia la stagione teatrale, inaugurata a dicembre, con una serie di spettacoli. Due stagioni teatrali con artisti di spessore a livello nazionale e internazionale, dirette da Pia Mancini, diventano l’alternativa ufficiale al Teatro “Giordano” chiuso dal Comune di Foggia per lavori restauro dal maggio del 1997“, aggiunge Ficarelli nella nota storica.

Una grande storia quindi, probabilmente dimenticata da molti, il teatro è ormai chiuso e abbandonato da diversi anni, preda di incuria e degrado in attesa di un’opera di riqualificazione seria e duratura. Un progetto di valorizzazione che significherebbe molto per l’intero Quartiere Ferrovia, una volta “salotto buono” della città e ottimo biglietto da visita per i visitatori.

Il progetto

Maurizio Sorbo della Living Project, promotore di un interessante progetto di riqualificazione dell’area, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

“Il progetto prevede la conversione del cinema Ariston in in Centro Polivalente Europeo della Luce – “Museum Ar(T)iston Light”, avrebbe un’ importanza unica in rilievo europeo e paritario mondiale. Si tratta di un museo/galleria/scuola della luce , riprendendo un elemento caratterizzante del nostro territorio: il Sole. Unito a questo grande progetto c’è un continuo nella trasformazione di Viale XXIV Maggio in un viale d’arte con installazioni di arte pubblica con ricicli trimestrali. Sarebbe un punto di riferimento turistico-culturale che unisce la zona stazione con il centro di Foggia. Ma è anche un modo per portare flussi di gente e gente acculturata che ridurrebbe piano piano la situazione attuale, con la speranza di invertire la rotta del declino sociale della zona stazione. Ed è un progetto condiviso con il M° Romano Baratta. Il tutto è su un piano di rigenerazione urbana che tocca cambiamenti urbanistici della villa con i nuovi Parchi Diomedei e Piazza Italia. Ci sono alcuni soggetti interessati, ma il progetto attualmente è al “palo”, c’è bisogno di investitori o finanziatori”.

Le dichiarazioni di Romano Baratta, light designer, esperto di illuminazione, per Statoquotidiano.it:

“Sul teatro c’è interesse da parte di alcuni privati per un importante progetto di riqualificazione. È un’operazione anche economica che le parti stanno valutando con grande attenzione. L’idea è quella di creare un museo della luce, valorizzando lo stabile come polo museale, ma riqualificare anche lo spazio circostante. La struttura va controllata e ristrutturata, perché è in uno stato di abbandono da tempo. Il discorso della valorizzazione urbana in generale, tramite la luce, è fondamentale per le sorti del quartiere ma di tutta la città”

“Come esperto di illuminazione mi occuperei non solo della valorizzazione ma anche della parte organizzativa, insieme all’ideatore Maurizio Sorbo. Per adesso è una proposta ma si sta lavorando. Sarebbe una novità a livello nazionale che porterebbe attenzione sulla città di Foggia. C’è stato un grande interesse da parte di Ferrovie dello Stato e di alcuni imprenditori dal punto di vista culturale, chiaramente ci sono dei costi non irrisori e bisogna affrontare una gara d’acquisto con le Ferrovie, molto propense alla vendita, però si devono incontrare domanda e offerta”

“Servirebbero alcuni interventi per riportare la zona Ferrovia ad una situazione migliore, com’era tempo fa. Per riqualificarla una area, in generale, è necessario che gli abitanti attivi e positivi riprendano possesso del vivere, notturno e diurno. Per attivare questo ripopolamento le strade percorribili in una città sono principalmente due: la più utilizzata è attuare una rigenerazione urbana tramite il decoro, l’ordine, la pulizia e la creazione di eventi e infrastrutture e soprattutto la creazione di un paesaggio notturno attivo e positivo. La seconda via è quella di riqualificare un’ area mediante la creazione di grandi attrattive culturali che diventano attivatori sociali forti e propulsivi tali da cambiare le sorti di un quartiere, ma volendo anche dell’intera città. Ciò in alcune città è stato fatto. La nostra proposta è di muoversi in entrambe le direzioni.”

“In un contesto di degrado, come è presente nel quartiere ferrovia, è difficile portare investitori perché diventa più complesso e più lento il ritorno economico. Quindi per la maggior parte degli investitori, anche di negozi e attività piccole, l’area non ha appeal e servirebbe da parte dell’amministrazione un intervento di riqualificazione. Però esistono anche imprenditori e finanziatori coraggiosi e lungimiranti che con un atto di forza creano strutture culturali-commerciali anche in contesti difficili seminando la rinascita di intere aree… quello che indicavo come “seconda via”. Un quartiere ripulito e con un’ immagine di rinascita permette poi, a ruota, ad altri imprenditori, società e finanziatori di investire su attività commerciali come ristoranti, alberghi, negozi, cinema, attuando una reazione a catena che è propulsiva tale da contaminare l’intera città. “

“Ho sempre pensato che ci vorrebbe in generale un intervento di riqualificazione urbanistica che possa permettere all’intero asse centrale di presentarsi a nuova immagine. Pensiamo agli assi pedonali che dai Campi Diomedei portano, attraverso la villa comunale (abbandonata) alla stazione e al centro città passando per via Lanza. Ma che si possano diramare anche su Piazzale Italia (una perla sempre sottovalutata) su per Corso Roma, altro asse urbano che sta andando in declino”, conclude Baratta.

La proposta del Presidente dell’Associazione “Populus” Avv. Marcello Mariella:

“Il progetto della Living Project è molto valido, bellissimo e porterebbe sicuramente giovamento all’intero Quartiere Ferrovia, non solo all’ex Cine Teatro Ariston. Purtroppo il problema dei costi potrebbe essere uno scoglio difficile da superare se non si trovano imprenditori, finanziatori lungimiranti. Ottima iniziativa quindi, ma servirebbero sicuramente risorse ingenti, soprattutto per la ristrutturazione. Potrebbe essere un’idea, se non si dovessero trovare le risorse necessarie, quella di interessare il Comune, che potrebbe trasferire nell’Ariston uffici comunali, almeno così da evitare degrado e abbandono, restituire almeno in parte centralità, dare dignità alla struttura”, conclude Mariella a Statoquotidiano.it.

A cura di Gianluigi Cutillo, 4 ottobre 2021

Fotogallery: