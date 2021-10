Settimbre: u mose p’arroste sparrune e tregghe sopa a furnacelle

Molti diranno perché nel mese di settembre, è preferibile arrostire questi pesci?. Il motivo è che le due specie nel mese di settembre “sò grasse” diventano grassi e quindi sono l’ideale per farli arrostiti per gustarli al meglio. La triglia nel mese di settembre raggiunge lo stato di adulta mentre per gli spari è il periodo maggiore di passaggio per il nostro mare.

Gli spari arrostiti sono una antica usanza di Manfredonia. Un tempo molte popolane arrostivano i pesci “ammizza strede” per strada vicino la propria casa, utilizzando “a furnacelle” (piccola rostiera a carbone). Il fumo provocato dal grasso dei pesci inebriava strade e vicoli con il caratteristico odore. In altre località, lo “sparaglione” è considerato un pesce povero, perchè molto spinoso e “fastediuse a mangè”, ma a noi sipontini ce ne frega poco o niente, perché il gusto che hanno i nostri “sparaglioni” arrostiti sulla brace sono una delizia unica per il palato. Lo stesso dire è per le triglie di fango, perché sono più grasse delle triglie di scoglio. Queste triglie, pescate sul fondo in zone fangose, essendo molto grasse, in particolare nel mese di settembre, sono una squisitezza unica, per la bontà delle loro carni, se arrostite sulla brace. Va ricordato, che le triglie del Golfo di Manfredonia, sono rinomate in tutta Italia. Anni fa, in gita per l’Italia, in due grosse pescherie di Milano e di Napoli trovammo all’ingresso delle due attività commerciali, cartelli con la scritta “Triglie del Golfo di Manfredonia”. Tuttora, le nostre triglie “i trègghie p’i bbaffe” (triglie grandi con barbigli evidenti) vengono esportati nei maggiori mercati ittici del settentrione.

Va detto che sia gli spari sia le triglie arrostite, vanno mangiati “a veccòne” come si dice a Manfredona, senza l’utilizzo di forchette e coltelli, utilizzando i polpastrelli delle mani, insomma signori “v’avita affetì mene e vocche de pisce” per gustarli al meglio. Alcune persone (pescatori e non) incredibilmente, nonostante le numerose spine di cui è provvisto lo sparo, lo portano alla bocca e dopo aver succhiato prima la testa del pesce, lo spolpano ad iniziare da “u cuzzètte” (il filetto del pesce) lasciando solo lo scheletro. A tal proposito, ho personalmente visto di mangiare in particolare “i sparrungille” (piccoli spari) da numerose persone, che infilano il pesce arrostito nella bocca mangiando solo la carne del pesce senza ingoiare le spine. In loco c’è l’usanza, che gli spari da arrostire, non vengono squamati, ma bagnati in olio e aceto, prima di metterli “sopa a furnacèlle” sulla rostiera a carbone.

Va detto che i migliori spari, sono quelli pescati con reti da posta. Mentre per le triglie, molti prediligono mangiare quelle di scoglio (cucinate al cartoccio nel forno e in tanti altri modi). Personalmente, ritengo che sono più gustose quelle di fango denominate “trègghie de mògghie”, che si adattano bene anche a diverse preparazioni di pietanze di mare.

Questa antica usanza, di arrostire (vicino i pianoterra) per strada “ammizz’a strede” è ancora in auge come l’arrosto delle seppie, pescate nei mesi di marzo-aprile-maggio e quello delle anguille e capitoni durante il periodo natalizio.

**“Sbarrune o sparrune” – (Sparrone o sbarrone –sparaglione, sparo)-Considerato pesce semi grasso.

**“Trègghie de fanghe e tregghie d’aspre” (Triglie di fango e triglie di scoglio)-Considerato pesce semigrasso, con lipidi tra il 3 e il 10%, come lo sgombro e l’anguilla