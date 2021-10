Si scrive Manfredonia ma si legge Hollywood

Manfredonia (Foggia), 04/10/2021 – E’ comparsa a sorpresa in Piazzale Maestri d’Ascia la scritta metallica “MANFREDONIA” e subito i sipontini sono accorsi in massa sul posto a scattarsi una foto, memori forse dei troppi monumenti dalla vita fin troppo breve.

Fonte: skytg24

Certo che la scritta fa subito tornare in mente quella gigantesca della città del Cinema Hollywood. E, d’altra parte, passare da Manfredonia (o meglio Siponto) alla citta delle stelle è un attimo. In molti ricorderanno quel settembre del 2007 quando l’imprenditore foggiano Raffaello Folliero si presentò a Siponto con il padre Pasquale e la fidanzata di allora, la superstar hollywoodiana Anne Hathaway.

(Fonte: corrieremezzogiorno)

E dire che lo spazio piuttosto disadorno e spoglio di quel piccolo larghetto era in realtà apprezzato sì, ma soprattutto da minorenni assetati di super alcolici,

i cui resti erano chiaramente abbondonati sul posto o distrutti in mille pezzi. Per diverso tempo, per dare una dignità al posto, si parlò di arricchirla di una panchina con una statua del cantautore Lucio Dalla. Ma poi non si è saputo più niente.

(Fonte: ilrestodelcarlino

A rovinare le foto ricordo però qualcuno ha subito pensato di scrivere “scemo” sulle panchine, mentre due giorni fa, verso le ore 2, proprio in Piazza Maestri d’Ascia un gruppo di ragazzi ha avuto un violento litigio. A causa delle ferite riportate, un giovane è stato anche trasportato in ospedale a San Giovanni Rotondo. In effetti la somiglianza con Hollywood c’è ma sembra provenire da certi film sulle periferie della metropoli USA, piene di ragazzini che puntano armi per rapinare cartolibrerie e panifici, con aggiunta di gesti omofobi talmente eclatanti da diventare casi nazionali.

Tutto questo cade proprio nel periodo elettorale, dove, mai come prima d’ora, si rischia che si contino più candidati che elettori, e dove tanti sembrano quasi interessati ad affrontare i reali problemi della cittadinanza. I temi che non sembrano aver mai interessato nessuno (o quasi) diventeranno priorità da risolvere almeno fino al 7 di Novembre. Poi torneranno nell’obblio. Perché Manfredonia è la città delle stelle. E le stelle stanno a guardare.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 04 ottobre 2021