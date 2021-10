Zeman: “Tre punti sofferti, ma meritati” (VIDEO)

Statoquotidiano.it, Foggia, 4 ottobre 2021. E alla fine vittoria fu. Il Foggia ci crede fino alla fine e a 5 minuti dal triplice fischio piazza il colpo vincente e conquista i 3 punti. E’ stata una vittoria di carattere e di convinzione quella conquistata dai rossoneri contro il Messina.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato tra le due compagini in campo. Dopo un buon avvio, al 14’, arriva la doccia fredda per gli uomini di mister Zeman per un gol di Vukusic. Ma la reazione non tarda ad arrivare e dopo diverse occasioni, al 37’ Martino firma la rete dell’1-1. Nella ripresa le due formazioni costruiscono diverse occasioni sotto porta. I padroni di casa riescono a finalizzare con Merkaj, prima, e poi con Rocca. Il Foggia si porta a 12 punti in classifica. A riportarlo è il sito ufficiale rossonero calciofoggia1920.net.

La cronaca. Il tecnico boemo schiera in campo, con il consueto 4-3-3: Volpe tra i pali; Nicoletti, Girasole, Sciacca e Martino in difesa; Gallo, Petermann e Rocca a centrocampo; Merola, Ferrante e Curcio in attacco. Al 4’ punizione per i rossoneri, a ridosso dell’area, battuta da Petermann. La palla viene deviata in corner. Al 10’ cross di Nicoletti per Merola che calcia tra le braccia di Lewandowski. Al 14’ un’ incursione in area rossonera spiazza Volpe. Vukusic firma la rete del vantaggio del Messina. Al 37’ Martino pareggia i conti con un tiro da fuori area. Termina 1-1 la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, al 67’ Curcio prova a sorprendere il portiere avversario ma la palla finisce, di poco, fuori dallo specchio della porta. All’85’ Merkaj, di testa, porta in vantaggio i rossoneri. L’arbitro concede 4 minuti di recupero. Al 93’ Rocca mette i sigilli alla gara. Termina 3-1 allo “Zaccheria”.

Zeman: “È stata una gara difficile al di là del risultato positivo, che ovviamente serve”. Zeman parla chiaro e analizzando la gara afferma: “nel primo tempo, dopo che siamo andati sotto di un gol, abbiamo costruito diverse occasioni. Martino è stato un jolly, in ogni partita c’è. Nel secondo tempo abbiamo sofferto sia per l’avversario e sia per le condizioni del campo. Credo che la squadra non sia stanca, sono tutti titolari ma devono ancora imparare a leggere bene l’avversario”.

A riportare le dichiarazioni del Mister boemo è il sito ufficiale calciofoggia1920.net. Sulla decisione di far giocare Volpe al posto di Alastra dice “il numero uno resta Alastra, ma Volpe si impegna tanto in settimana e ho voluto farlo sentire parte integrante del gruppo”.

“Io amo la sostanza, non mi piace perdere punti come è successo a Latina, oggi mi è piaciuta la determinazione messa in campo dai ragazzi e, ovviamente, sono contento della vittoria”. A dichiararlo è Nicola Canonico su calciofoggia1920.net.

E’ un Presidente Canonico molto soddisfatto quello che si è affacciato in sala stampa al termine della vittoria contro il Messina. Ai cronisti confessa che c’è, stato un momento in cui ha chiesto alla squadra qualcosa in più: “Nelle scorse settimane ho avuto un incontro con lo staff e con i ragazzi, ho chiesto al mister più incisività, ho chiesto di non buttare vittorie importanti, ai ragazzi ho chiesto di seguire il mister ed oggi hanno risposto benissimo”. Sulle potenzialità della squadra ha chiesto tempo: “Dopo Palermo, e dopo i tre derby consecutivi contro Monopoli, Bari e Taranto, capiremo che futuro può avere questo Foggia”.

Sul problema della Tribuna Est e dei seggiolini da installare è stato chiaro: “Abbiamo dato al Comune la nostra disponibilità a risolvere il problema installando i seggiolini a nostre spese, il Comune ci ha detto che presto provvedere direttamente all’acquisto e all’installazione dei seggiolini e io sono certo che manterrà le sue promesse: presto i tifosi potranno tornare ad occupare la parte superiore della Tribuna Est”.