Gatta: “Ampliamento SP45BIS, impegno provincia e ANAS”

La progettualità, riguarda il collegamento tra San Giovanni Rotondo e la città di Foggia. Un progetto in cui Provincia ed Anas hanno lavorato e stanno lavorando in strettissima sinergia e che prevede tra l’altro l’ampliamento della Strada Provinciale 45 bis, per il quale nei prossimi giorni sarà siglata una specifica convenzione.

Attraverso questo intervento, infatti, sarà possibile rendere più veloci ed agevoli sia i collegamenti con l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza sia con il Santuario di San Pio. Insieme ad Anas ci impegneremo adesso, nell’interlocuzione con il Governo nazionale, per l’ottenimento del necessario finanziamento. Anche in previsione di un altro intervento come la nuova Tangenziale di San Giovanni Rotondo. Lo sviluppo del territorio non può prescindere da un miglioramento della sua viabilità e delle sue infrastrutture con la Provincia sempre in prima linea!!”