Governo, pronta lista ministeri Lega: Salvini al Viminale

FOGGIA, 04/10/2022 – (adnkronos) Salvini-Viminale, poi ministero Agricoltura, quello delle Infrastrutture e gli Affari regionali e riforme. Un nome solo e almeno quattro ministeri nel governo di centrodestra. E’ la lista finale di Matteo Salvini che finirà sulla scrivania di Giorgia Meloni , ‘controfirmata’ dal consiglio federale.

Non si perde in preamboli il segretario leghista: tema dell’incontro con i dirigenti del partito, come annunciato, è il governo che verrà, declinato subito nell’invito ai suoi a esprimersi sui ministeri su cui dovranno trovare posti i leghisti. Giusto il tempo di riproporre la prima pagina di un quotidiano che titola ‘Assedio a Salvini’ (già postata sui social), per denunciare il brutto clima di cui “la sinistra è responsabile”.

Poi al federale si parla dell’esecutivo che il centrodestra dovrà formare. “Quali temi vogliamo affrontare al governo, in quali ministeri dovremmo sederci?”, è la domanda a bruciapelo che il segretario federale rivolge ai tre governatori, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, ai capigruppo, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, ai tre vicesegretari, Andrea Crippa, Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, e alla ventina di responsabili regionali che lo ascoltano negli uffici leghisti della Camera.

Parte il giro di opinioni, per Fedriga “bisogna puntare sulla disabilità” il ministero già tenuto dalla veneta Stefani nel governo Draghi. Per il resto è un coro unanime, tutti chiedono il Viminale per il segretario. Qualcuno ricorda le Infrastrutture, altri le riforme regionali, ricordando la battaglia per l’autonomia. Anche Giancarlo Giorgetti, visibilmente affaticato per il mal di schiena che lo affligge da giorni, condivide l’obiettivo di poter avere di nuovo Salvini all’Interno. Ma non si nasconde che non sarà facile gestire quello che definisce “un autunno caldo”. “Ha già dato prova di saper gestire quel ministero”, dice qualcun altro. I leghisti poi si attendono di essere coinvolti anche per l’altro ministero-bandiera del partito, quell’Agricoltura già retta da Gian Marco Centinaio, che sembra il nome in pole, da proporre a Giorgia Meloni. (adnkronos)