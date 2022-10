I delfini “pugliesi”, crescono gli avvistamenti sulle coste: il caso “Filippo”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/10/2022 – C’è il tursiope, più grande e completamente grigio e la stenella striata, che si contraddistingue per una diversa e chiara colorazione sui fianchi. Sono questi i nomi delle specie di delfini che popolano le acque di Bari.

Perché per ammirare questi splendidi e intelligentissimi animali marini protagonisti di fiabe, racconti, film e documentari non c’è bisogno di spingersi chissà dove: gruppi di mammiferi sono infatti presenti anche a qualche centinaia di metri dalla costa del capoluogo pugliese. Lo testimoniano i frequenti spiaggiamenti di delfini morti a causa delle mareggiate, ma anche le tante segnalazioni di diportisti, pescatori e bagnanti, che con un occhio attento e un po’ di fortuna avvistano spesso le suggestive pinne dorsali che fanno capolino a pelo d’acqua



Fonte: ildelfinofilippo

La loro presenza su tutto il litorale è quindi costante e comprovata da foto e video, anche se sono pochi gli studi scientifici a riguardo. Lo conferma a barinedita.it Roberto Carlucci, biologo marino, ricercatore e professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, con cui abbiamo parlato dei delfini “baresi”.

“La loro presenza nei porti è dovuta alle opportunità di cibo che questo ambiente offre. I tursiopi ad esempio sono predatori più opportunisti delle stenelle e reputano conveniente entrare nei porti per cacciare cefali e orate. A tal proposito è bene ricordare il caso emblematico di “Filippo”, il famoso tursiope che dal 1997 al 2004 ha frequentato regolarmente il porto di Manfredonia seguendo i pescherecci in entrata e interagendo per anni con pescatori e bambini”.