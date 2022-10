Manfredonia, istituito il Garante della Disabilità: votato ieri dal Consiglio comunale

Quella delle fragilità è una tematica che questa Amministrazione, insediata da soli dieci mesi, sta dimostrando di avere a cuore con i fatti e non con gli slogan da buonisti di circostanza. Il nostro programma elettorale per l’amministrazione della città è stato l’unico, sin dall’inizio, a contemplare la figura del Garante della Disabilità, a dimostrazione di una vera attenzione, sensibilità e conoscenza dell’argomento. Non permetteremo a nessuno di strumentalizzare per altri fini, soprattutto personali, tematiche così delicate.