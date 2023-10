Cerignola, investe con una bici elettrica un bimbo di 4 anni e fugge

FOGGIA – Incidente nella Villa Comunale di Cerignola: un bimbo di 4 anni è stato investito e trascinato, per alcuni metri, da una bici elettrica. Il conducente è fuggito senza prestare i soccorsi. Per fortuna, il bimbo non ha riportato gravi conseguenze, ma comunque ha subìto contusioni a un occhio e all’addome.

In sella alla due ruote pare ci fosse un altro minorenne che è fuggito via.

Le persone presenti hanno riferito che l’impatto è stato abbastanza violento: addirittura pare che il bimbo sia stato trascinato dal mezzo per qualche metro, prima che il conducente (un ragazzino) scappasse. Il piccolo è stato subito trasportato all’ospedale Tatarella. Un episodio non nuovo nella villa comunale del comune del Foggiano, nonostante il Comune abbia emesso un’apposita ordinanza di divieto bici e monopattini continuano a sfrecciare senza controllo. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.