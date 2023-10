Nasce il gruppo territoriale del M5S di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA) – Prosegue l’opera di rinnovamento del Movimento 5 Stelle anche a Manfredonia. Il Gruppo Territoriale del M5S di Manfredonia è stato ufficialmente avviato alla presenza del Referente Provinciale, l’Europarlamentare Mario Furore, del Referente Regionale, l’Onorevole Leonardo Donno e dei due Consiglieri Comunali Raffaele Fatone e Gianluca Totaro. Le elezioni tenutesi presso la sede del M5S di Manfredonia, hanno visto l’attivista Gianluca Iaconeta suffragato come primo referente del Gruppo Territoriale di Manfredonia.

Sarà suo compito raccogliere il retaggio di questo gruppo politico storico ed indirizzarlo verso la nuova direzione indicata dal presidente Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. Tanti gli attivisti partecipanti e pronti a dedicare tempo ed energie. Le iscrizioni al Gruppo Territoriale di Manfredonia sono aumentate continuamente dal giorno della notizia data dal Presidente Conte in merito alla creazione dei Gruppi Territoriali.

In questa settimana seguirà una nuova riunione prevista per giovedì 5 c.m. alle 19:30, nella quale si discuterà la pianificazione delle azioni che il Gruppo Territoriale intende intraprendere. Tante le attività che saranno realizzate. Eventi per la raccolta delle firme per importanti tematiche politiche che portino ad un disegno di legge (come quella a sostegno del “salario minimo” già realizzata all’inizio di settembre), iniziative per la raccolta dei rifiuti con giornate di approfondimento sulle tematiche ambientali (come quella fatta nel 2022 nella villa comunale) o iniziative per la piantumazione di nuovi alberi (iniziativa storica del M5S), etc… tutte grandi azioni portate avanti negli anni, alle quali si aggiungeranno altre iniziative che saranno decise nelle prossime riunioni.

Tra queste, non mancheranno momenti di analisi delle problematiche locali che richiedono soluzioni immediate da sottoporre all’attenzione dei rappresentanti del M5S a tutti i livelli. “Tutti noi abbiamo deciso di far parte del M5S perché crediamo nella Politica, quella che migliora la vita delle persone. Oggi più che mai, visto anche lo sfacelo del governo nazionale, siamo convinti che le idee e il modo di fare politica del M5S indicate dal Presidente Giuseppe Conte rappresentino l’unica strada da percorrere” ha commentato il neo eletto Gianluca Iaconeta che prosegue “ripartiamo dai territori, dai laboratorio di idee, inclusivi anche verso le sensibilità vicine al M5S.

La grande rivoluzione, la sfida che ci attende, non è solo culturale, ma valoriale ed il M5S sarà attore principale di un progetto per la città che i manfredoniani sentiranno come proprio. I cittadini devono tornare al centro della politica e la politica deve rimettere gli interessi dei cittadini al centro della propria azione. Per me è un onore avere un ruolo attivo in questo nuovo corso della Politica e della nostra società” – ha concluso il rappresentante del Gruppo Territoriale del M5S di Manfredonia.

Per iscriversi al M5S visitare il sito https://portale.movimento5stelle.eu/iscrizioni