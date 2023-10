“Scuole senza OSS ed educatori: Manfredonia maglia nera nel garantire servizi”

“L’inizio dell’anno scolastico a Manfredonia si è rivelato problematico e continua ad esserlo per numerose famiglie. Ed è per questo motivo che ho presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore ai Servizi Sociali, denunciando il grave ritardo nell’avvio del servizio di integrazione scolastica. Nonostante le rassicurazioni fornite dai Servizi Sociali alle scuole e alle famiglie in piena estate, ci troviamo ora, a quasi un mese dalla riapertura delle scuole, ad affrontare un inaccettabile ritardo che sta causando notevoli difficoltà a tanti bambini e ragazzi, mettendo a rischio il loro fondamentale diritto allo studio”.

Lo scrive in una nota 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 – 𝗖𝗮𝗽𝗼𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗖𝗢𝗡 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮.

È preoccupante che di educatori ed operatori socio-sanitari non ci sia ancora nemmeno l’ombra nelle scuole di Manfredonia e, dal momento che la gara per appaltare il servizio di integrazione scolastica è ancora in corso, probabilmente occorreranno diverse settimane. Eppure si tratta di un servizio cruciale per aiutare molti studenti, tenendo anche conto dell’aumento delle diagnosi di bambini con disturbi dello spettro autistico.

Lasciare i genitori da soli in questa situazione, spesso costretti ad intervenire in emergenza per sostituire il personale specializzato, è semplicemente inammissibile.

È fondamentale comprendere le cause di questo ritardo, ma ancor più urgente è l’intervento immediato di questa Amministrazione, che parla spesso di inclusione solo a parole, per avviare il servizio quanto prima possibile.