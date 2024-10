15 anni di StatoQuotidiano.it. "Anni di impegno, lavoro, storie, successi. Grazie"

#15anni❤ Ottobre 2009 – Ottobre 2024.

#15 anni di StatoQuotidiano.it

Anni di impegno, lavoro, storie, successi.

Per parlarne ci vorrebbe una collana di testi, ma per me è sufficiente sapere che da un’idea nata mentre tornavo da Firenze, dopo La Repubblica, senza praticamente nulla – zero fondi, zero legami, zero contatti, niente – ho creato un progetto che ha superato 600 milioni di visualizzazioni, con 230mila articoli e che è stato contattato da centinaia di migliaia di persone, con 100mila utenti quotidiani. Questo, al di là delle collaborazioni con Rai, Mediaset, e così via.

Con il sostegno di chi mi ha seguito in questi anni, abbiamo creato una vera e propria impresa.

Grazie a tutti coloro che hanno supportato StatoQuotidiano.it in questi anni.

GRAZIE di cuore.

Per gli errori commessi, mi assumo la responsabilità di ogni scelta.

Di cosa vado fiero, con la certezza che resterà per sempre?

Al netto di qualsiasi imprecisione, ho sempre tenuto lontani dal progetto: politica, faccendieri, clan e caste. SEMPRE.

Ci ho provato con tutte le mie forze, proteggendo il giornale anche dall’interno, nonostante i numerosi tentativi di interferenza.

Perseguire le proprie idee, nonostante errori e mancanze, in TOTALE LIBERTÀ, senza essere legati a nessuno, mantenendo la purezza.

È meraviglioso.

Posso dire: ce l’ho fatta, ma continuo a lavorare ogni giorno con il mio gruppo di lavoro.

GRAZIE ragazzi! Auguri a tutti nel giorno del patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi.”

Giuseppe de Filippo, Direttore responsabile StatoQuotidiano.it, 04 ottobre 2023.