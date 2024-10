Tra le figure chiave per la gestione del paziente e l’organizzazione di un reparto, come l’infermiere e l’operatore socio-sanitario (OSS), si affaccia una nuova professione: l’assistente infermiere. La Conferenza Stato-Regioni ha approvato questa figura, che sarà presto presente nella sanità pubblica e privata.

Cosa farà l’assistente infermiere

Il decreto definisce l’assistente infermiere come un operatore in possesso della qualifica di OSS, che ha completato un percorso formativo aggiuntivo per ottenere la nuova qualifica. Questa figura collaborerà con gli infermieri, contribuendo alle attività sanitarie e svolgendo compiti specifici legati al profilo di operatore socio-sanitario. L’introduzione dell’assistente infermiere risponde alla crescente esigenza di affrontare in modo mirato i bisogni di salute della popolazione.

Come si diventa assistente infermiere

Per accedere a questa nuova figura, è necessario avere la qualifica di OSS o titoli equipollenti, un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente conseguito all’estero, e almeno 24 mesi di esperienza professionale come operatore socio-sanitario. Inoltre, gli operatori OSS privi di diploma ma con cinque anni di esperienza negli ultimi otto anni potranno accedere ai corsi per assistente infermiere, previa frequentazione di un modulo teorico aggiuntivo di almeno 100 ore per acquisire competenze logico-matematiche, di comprensione del testo e conoscenze scientifiche.

Il corso di formazione per assistente infermiere avrà una durata minima di 500 ore, distribuite su un periodo di 6-12 mesi. Esso comprenderà moduli teorici per almeno 200 ore, un tirocinio di almeno 280 ore e 20 ore dedicate a esercitazioni e simulazioni.

Quanto guadagnerà?

Questo aspetto solleva preoccupazioni tra i sindacati di categoria, poiché, nonostante gli sforzi per aumentare gli stipendi degli infermieri nel settore pubblico e privato, le retribuzioni rimangono più basse nel privato. Una situazione che potrebbe risultare problematica è che un assistente infermiere nel pubblico possa guadagnare più di un infermiere impiegato nel settore privato.

Lo riporta ADNKronos.