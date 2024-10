"Brad, un cane randagio dal cuore grande, è scomparso improvvisamente il 1° ottobre 2024 a Trinitapoli, in via della Transumanza. La sua è una storia che ha toccato il cuore di molte persone, in particolare di coloro che si dedicano al volontariato per il salvataggio degli animali in difficoltà"

Trinitapoli. Brad, un cane randagio dal cuore grande, è scomparso improvvisamente il 1° ottobre 2024 a Trinitapoli, in via della Transumanza. La sua è una storia che ha toccato il cuore di molte persone, in particolare di coloro che si dedicano al volontariato per il salvataggio degli animali in difficoltà. Recuperato mesi fa in condizioni disperate, denutrito e ferito in una campagna della zona, Brad ha trovato cure e amore grazie all’intervento di volontari, ma ora è nuovamente svanito nel nulla.

Questo non è solo un appello per ritrovare un cane, ma “una richiesta di giustizia e verità, un grido di speranza per una creatura che non può parlare per sé. È il racconto di un calvario che, purtroppo, tanti animali randagi condividono in Italia, ma con una differenza: Brad era a un passo dal suo lieto fine”, dice a StatoQuotidiano.it la giovane Alessandra, volontaria di Orta Nova, tra i pochi volontari a gestire i randagi “senza aiuto da nessuno”

Il salvataggio e la riabilitazione

Quando Brad fu trovato, la sua condizione era critica: denutrito e con ferite visibili, portava evidenti segni di un passato traumatico. Le volontarie che si sono prese cura di lui, nonostante le loro difficoltà quotidiane, gli hanno offerto una nuova speranza di vita. Inizialmente, Brad mostrava un comportamento difficile con gli altri animali, probabilmente frutto di traumi pregressi, ma con gli esseri umani si dimostrava sempre buono e affettuoso.

Purtroppo, le volontarie non potevano ospitarlo a lungo e nessuno in zona era disposto ad accoglierlo temporaneamente. Fu allora che Domenico, un uomo dal cuore generoso, decise di prendersi cura di lui fino a quando non fosse stata trovata una famiglia adottiva. Domenico non si limitò a dargli un riparo: Brad fu chippato, castrato e seguito con amore, ogni giorno.

Lo sfratto e la nuova sistemazione temporanea

Dopo alcuni mesi di convivenza serena, Domenico dovette lasciare la casa dove viveva con Brad. Nonostante le difficoltà, decise di portarlo con sé, rifiutando l’idea di abbandonarlo al suo destino. Tuttavia, la nuova sistemazione non si rivelò ideale: il carattere selettivo di Brad nei confronti degli altri animali, testimoniato da diverse aggressioni, spinse le persone del nuovo contesto a chiedere che il cane venisse rimosso.

In seguito a questa pressione, circa dieci giorni fa, si cercò una nuova soluzione temporanea: un signore accettò di tenerlo per alcuni giorni, legato a catena, fino a quando sarebbe stato trasferito in un rifugio sicuro a Cuggiono, in provincia di Milano. Il trasferimento era previsto per sabato 5 ottobre e avrebbe rappresentato l’inizio di una nuova vita per Brad, finalmente al sicuro e in attesa di un’adozione definitiva.

La misteriosa scomparsa

Il 1° ottobre, però, accadde l’impensabile. Brad scomparve improvvisamente dal luogo dove era stato temporaneamente ospitato. Non c’era più traccia né di lui né della catena a cui era legato. Domenico, che ogni giorno si recava a nutrirlo e a passare del tempo con lui, arrivò quella mattina e trovò solo il vuoto.

Le persone nei dintorni sostengono di non sapere nulla di quanto accaduto. La sparizione di Brad ha lasciato tutti sgomenti, non solo i volontari che si sono battuti per la sua salvezza, ma anche la comunità locale che aveva seguito la sua storia. Sono stati attivati immediatamente dei droni per cercarlo e una denuncia è stata presentata, ma finora senza risultati.

La ricerca disperata della verità

La scomparsa di Brad ha scosso profondamente il cuore di chi lo ha conosciuto, anche solo attraverso i racconti delle volontarie. La sua storia rappresenta quella di tanti cani randagi che, nonostante la sofferenza e i traumi subiti, cercano una nuova possibilità di vita. Ma, in questo caso, c’è un mistero che chiede di essere risolto: come può un cane sparire così, senza lasciare traccia?

La richiesta, ora, è di ottenere l’accesso alle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto e trovare risposte. Se qualcuno ha visto qualcosa, se ci sono indizi o testimonianze, è fondamentale che emergano. Brad non è solo un randagio tra tanti: è un simbolo di speranza e di resistenza per chi ogni giorno combatte per dare voce agli animali dimenticati.

Un appello alla comunità

Ciò che è successo a Brad non può restare senza spiegazioni. C’è ancora speranza, c’è ancora tempo per ritrovarlo, ma serve l’aiuto di tutti. Ogni piccolo segnale, ogni informazione può fare la differenza. Brad merita di essere ritrovato e di avere la vita che gli era stata promessa, una vita fatta di affetto e sicurezza, lontano dalla solitudine delle campagne e dai pericoli che ha dovuto affrontare.

“Per chiunque abbia informazioni o possa offrire supporto, è essenziale agire in fretta. La verità su Brad deve emergere, perché la sua storia non può finire così. Aiutiamolo a ritrovare la strada verso casa”.