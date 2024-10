Instaura rapporti virtuosi al proprio interno con le Regioni e con le altre Istituzioni, come l’università. In definitiva, l’instabilità negli ultimi 10 anni è costata allo stato 265 miliardi di interessi sul debito pubblico, quindi quando si parla di premierato come riforma delle riforme, significa che la stabilità darà la possibilità a tutte quelle che vengono individuate come le priorità del nostro paese, la sanità, il fisco, le infrastrutture, la scuola di dare attuazione quello che in passato non è stato possibile”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, arrivando a Bari all’assemblea di Confindustria.