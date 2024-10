Foggia: staff al completo per Capuano, salutano Terni e PasiniL'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/.../lultimo.../1141813/ #chieuti #statoquotidiano

È stato ufficializzato il nuovo staff del Mister Capuano: Cosimo Zangla assumerà il ruolo di allenatore in seconda, Giuseppe Ciciriello sarà il preparatore atletico e Antonio Marino agirà come collaboratore tecnico. Restano invece confermati Domenico Botticella nel ruolo di preparatore dei portieri e Piero Colangelo come match analyst.

Inoltre, il Foggia ha annunciato la fine del rapporto di lavoro con i collaboratori tecnici Christian Terni e Alberto Pasini, precedentemente parte dello staff di Brambilla. Il nuovo team è già operativo da ieri e farà il suo debutto questa sera nella partita contro il Taranto.

Lo riporta FoggiaToday.