Foggia-Taranto, il derby pugliese compie 97 anni

Il primo storico derby a Foggia risale a ben 97 anni fa, il 16 ottobre 1927, alle ore 14:15, nel campionato di Prima Divisione. In quella occasione, i padroni di casa prevalsero grazie a un gol di Poli. Formazioni:

Foggia – Sarti III, Di Luzio, Casale, Sarti II, Saracino, Pirone, Zini, Della Valle, Poli, Rosso, De Rosa. Allenatore: Fini.

Taranto – Pieri, Di Donna, Arzeni, Friuli I, Friuli II, Mottola, De Lorenzo, Palmisano, Rossi, Mongelli, Carenza. Allenatore: Kőszegy.

Arbitro: Reichlin di Napoli.

Rete: 39′ Poli.

La prima vittoria del Taranto, invece, si registra il 19 marzo 1933, ancora nel campionato di Prima Divisione, quando i rossoblù si imposero per 2-0. Ecco il tabellino:

Foggia – Baldi, Cerini, Del Re, Starace, Pegogni, Mussi, Silgich, Montanari, Bellotti, Pitocco, Pavanello. Allenatore: Cargnelli.

Taranto – Bolognini, Toso, Lavè, Sculto, Perrucci, Monti, Tosini, Scagliarini, Parisi, Castellano, Nicolini. Allenatore: Russo.

Arbitro: Giulini di Milano.

Reti: 48′ Castellano, 72′ Nicolini.

L’ultima sfida in Serie B tra le due squadre risale alla stagione 1990/91. Il 26 maggio 1991, sul campo neutro di Benevento, il Foggia allenato da Zeman vinse 1-0. Di seguito i dettagli:

Foggia – Mancini, List, Grandini, Manicone, Bucaro, Napoli, Rambaudi, Porro, Baiano, Barone, Signori. Allenatore: Zeman.

Taranto – Spagnulo, Bellaspica, D’Ignazio, Evangelisti, Brunetti, Zaffaroni, Giacchetta, Raggi (67′ Insanguine), Clementi, Zannoni (80′ Filardi), Agostini. Allenatore: Nicoletti.

Arbitro: Merlino di Torre del Greco.

Rete: 50′ Rambaudi.

L’ultimo incontro giocato in casa del Foggia si è svolto lo scorso 6 gennaio 2024, in una gara di Lega Pro a porte chiuse. Il Taranto si impose per 2-1. Le formazioni:

Foggia – Nobile; Fiorini, Carillo, Rizzo; Salines (69′ Garattoni), Martini, Marino (85′ Riccardi), Vezzoni (69′ Beretta); Schenetti, Embalo (58′ Peralta); Tonin. Allenatore: Coletti.

Taranto – Vannucchi; Luciani, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Romano, Calvano (66′ Zonta), Ferrara (40′ Panico); Bifulco (66′ Orlando); Kanoute, Fabbro. Allenatore: Capuano.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Reti: 4′ e 29′ Kanoute (T), 35′ Tonin (F).