Bari. Il 3 luglio 2024, la Corte dei Conti della Puglia (sentenza di recente pubblicazione) ha pronunciato una sentenza rilevante nel giudizio di responsabilità contabile contro Marica Scarl e il suo legale rappresentante, Algesiro Cariglia, riconoscendo un danno erariale di 392.240 euro a carico della Regione Puglia, a causa della mancata realizzazione di un progetto di gambericoltura finanziato con fondi pubblici. La sentenza mette in luce una serie di irregolarità che coinvolgono la società cooperativa nell’ambito della gestione di fondi europei.

Il Progetto di Gambericoltura e la Variante

La società cooperativa Marica Scarl aveva presentato nel 2013 un progetto ambizioso per la realizzazione di un impianto di gambericoltura nella località Scalo dei Saraceni, a Manfredonia. Il progetto, che prevedeva un investimento di 818.000 euro, di cui 490.800 finanziati con fondi pubblici attraverso il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), ricevette inizialmente approvazione dalla Regione Puglia. Tuttavia, nel settembre 2014, la società presentò una richiesta di variante che prevedeva lo spostamento dell’impianto da terra al mare, nella zona del Porto Alti Fondali, utilizzando gabbie galleggianti.

Da atti, nonostante l’approvazione della variante, la realizzazione del progetto si rivelò parziale e irregolare. Le verifiche condotte successivamente dalla Guardia di Finanza e dai funzionari regionali rivelarono che, alla scadenza prevista per il completamento dei lavori, il 30 novembre 2015, l’impianto non era stato concluso. Le gabbie galleggianti non erano pronte per l’allevamento e, di fatto, solo una di esse era stata allestita, ma utilizzata per altre specie ittiche come spigole e orate, in violazione delle previsioni del progetto approvato.

L’accusa: percezione indebita dei fondi

La sentenza della Corte dei Conti sottolinea come, nonostante il mancato completamento del progetto, la Marica Scarl abbia continuato a percepire i finanziamenti. La società, infatti, aveva dichiarato il completamento dei lavori entro i termini previsti, fornendo una rendicontazione che includeva spese non ammissibili. Un esempio citato è l’acquisto e l’installazione di attrezzature su imbarcazioni non appartenenti alla società beneficiaria, come l’idropulitrice destinata a una barca di proprietà di un’altra società riconducibile allo stesso gruppo.

La Guardia di Finanza, durante un’ispezione subacquea nel 2016, aveva riscontrato la presenza di strutture incomplete, privi di reti e ancoraggi, confermando che i lavori non erano stati portati a termine come previsto. Le successive verifiche, svolte nel 2017, dimostrarono che le attrezzature installate erano destinate a specie ittiche diverse dai gamberi, in violazione degli obblighi contrattuali.

La Difesa e il Processo

Algesiro Cariglia, legale rappresentante della Marica Scarl, si è difeso sostenendo la correttezza delle spese e delle rendicontazioni presentate, contestando le verifiche della Guardia di Finanza e della Regione Puglia. Tuttavia, le argomentazioni non hanno convinto la Corte dei Conti, che ha riconosciuto la falsità delle dichiarazioni relative al completamento dei lavori e la responsabilità dolosa di Cariglia nel richiedere indebitamente il saldo del finanziamento.

Nonostante il procedimento penale a carico di Cariglia per truffa si sia concluso con la prescrizione dei reati, la Corte dei Conti ha potuto autonomamente valutare gli elementi di prova emersi, confermando la sussistenza del danno erariale e la responsabilità amministrativa del convenuto. Il principio di “libero convincimento del giudice” ha permesso alla Corte di utilizzare le risultanze istruttorie del processo penale per il proprio giudizio.

La Sentenza

La Corte ha quindi condannato Algesiro Cariglia al risarcimento del danno erariale di 392.240 euro, da rivalutare monetariamente e maggiorato di interessi legali, in favore della Regione Puglia. Inoltre, il giudice ha riconosciuto l’inammissibilità della chiamata in giudizio della società Marica Scarl, ormai estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.

Questa vicenda rappresenta un caso emblematico di cattiva gestione dei fondi europei e mette in luce l’importanza dei controlli rigorosi da parte delle autorità competenti. La sentenza della Corte dei Conti non solo ripara, almeno in parte, il danno subito dalla Regione Puglia, ma costituisce un monito per altre aziende e cooperative beneficiarie di finanziamenti pubblici affinché rispettino rigorosamente le norme e le finalità per cui tali fondi sono concessi.