La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35872 del 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Giovanni P., parte civile nel procedimento contro Gianluca T., Pasquale S., Nicola B., Moreno L. e Fabio M. I cinque imputati erano accusati di lesioni personali aggravate, commesse in danno di Giovanni P., ma il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale di Fermo con sentenza del 19 settembre 2023.

I Fatti Il processo originava da un episodio di lesioni personali, avvenuto il 6 dicembre 2013, in cui gli imputati, agendo in più persone riunite, avrebbero causato lesioni a Giovanni P. Tuttavia, il Tribunale di Fermo ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, considerando che il termine massimo per la prescrizione fosse decorso il 20 aprile 2023. Di conseguenza, gli imputati non sono stati condannati.

Il Ricorso per Cassazione Giovanni P., tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la decisione del Tribunale. Due i principali motivi del ricorso:

Motivazione della Prescrizione: Giovanni P. ha lamentato che il Tribunale non abbia fornito una motivazione adeguata nel dichiarare il reato estinto, limitandosi a calcolare la data di decorrenza della prescrizione senza spiegare come fosse stato ricostruito il “quadro delle sospensioni” del termine di prescrizione. Questo avrebbe impedito alla parte civile di verificare l’accuratezza dei calcoli effettuati dal Tribunale. Calcolo Errato della Prescrizione: Nel secondo motivo, il ricorrente ha contestato la conclusione del Tribunale secondo cui il reato fosse prescritto. Secondo la difesa, la prescrizione non sarebbe dovuta intervenire in quanto numerose cause di sospensione del termine non sarebbero state correttamente considerate. Il ricorrente ha sostenuto che il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere sospeso per un totale di 1.189 giorni, il che avrebbe posticipato la data di prescrizione al 10 settembre 2024.

La Decisione della Cassazione

La Cassazione, con la relazione del Consigliere Pierangelo Cirillo, ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarandoli infondati e inammissibili.

Sospensioni della Prescrizione: Il punto focale della decisione ha riguardato il calcolo delle sospensioni del termine di prescrizione. La Cassazione ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, alcune delle sospensioni indicate nel ricorso non potevano essere conteggiate integralmente. In particolare, il rinvio del processo all’udienza del 22 gennaio 2019, chiesto dall’avvocato difensore per concomitanti impegni professionali, non avrebbe determinato una sospensione del termine per 426 giorni, come indicato dal ricorrente, bensì per un massimo di 60 giorni, come stabilito dall’art. 159, comma 1, n. 3, del codice penale. Inoltre, la richiesta di un termine a difesa, avanzata all’udienza del 20 febbraio 2018, non avrebbe potuto sospendere la prescrizione, in quanto tale richiesta rientra nell’esercizio del diritto alla difesa, che non comporta un rinvio del processo imputabile alla parte. Data di Prescrizione: Ricalcolando correttamente le sospensioni, la Cassazione ha concluso che il termine di prescrizione, originariamente fissato a sette anni e sei mesi dalla data del reato, cioè al 6 giugno 2021, era stato effettivamente sospeso solo per un totale di 799 giorni. Pertanto, il reato risultava estinto per prescrizione in data 14 agosto 2023, prima della sentenza del Tribunale di Fermo, emessa il 19 settembre 2023.

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Inoltre, il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta mancanza di motivazione da parte del Tribunale, è stato considerato privo di interesse, poiché la prescrizione era già intervenuta prima della pronuncia di primo grado, rendendo irrilevante ogni eventuale errore motivazionale.

La Cassazione ha confermato l’estinzione del reato per prescrizione e ha condannato Giovanni P. al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.

Questa decisione pone fine al procedimento, confermando la prescrizione del reato di lesioni personali aggravate e rigettando definitivamente le istanze della parte civile.