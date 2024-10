L'INPS ricerca 1069 medici: requisiti e come fare domanda online - Fonte Immagine: Studio Concorsi

L’INPS ha annunciato la ricerca di 1.069 medici da assumere a tempo indeterminato. Il bando di concorso pubblico, accessibile tramite il portale di reclutamento della pubblica amministrazione inPA e il sito ufficiale dell’ente previdenziale, è stato pubblicato il 4 ottobre 2024. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro il 4 novembre.

Dettagli sul bando

Il concorso si svolgerà attraverso titoli ed esami. I posti disponibili sono distribuiti in varie regioni, tra cui:

Abruzzo: 28

Basilicata: 11

Calabria: 55

Campania: 57

Emilia-Romagna: 79

Friuli-Venezia Giulia: 19

Lazio: 31

Liguria: 26

Lombardia: 100

Marche: 27

Molise: 6

Piemonte: 79

Puglia: 95

Sardegna: 26

Sicilia: 102

Toscana: 57

Umbria: 20

Veneto: 64

Roma: 76

Milano: 43

Napoli: 68

Requisiti per la candidatura

Per partecipare al concorso, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, oppure appartenere a una delle categorie indicate nell’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Aver compiuto 18 anni e godere dei diritti civili e politici.

Essere fisicamente idonei per le mansioni richieste.

Non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni per insufficiente rendimento o motivi disciplinari.

Inoltre, i candidati stranieri devono dimostrare una conoscenza adeguata della lingua italiana, che sarà valutata durante un colloquio.

Titoli di studio richiesti

I candidati devono possedere:

Laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso un’università o istituto equiparato; i titoli esteri devono essere riconosciuti equivalenti.

Diploma di specializzazione o iscrizione al penultimo o ultimo anno di formazione specialistica in aree mediche specifiche.

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi.

Modalità di candidatura

Le domande possono essere presentate solo online, autenticandosi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS sul portale InPA. È necessario compilare il modulo di candidatura entro le 23:59 del 4 novembre 2024. È fondamentale avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale.

Svolgimento del concorso

Il processo di selezione prevede una prova scritta, un colloquio orale e la valutazione dei titoli. La commissione dispone di 90 punti, suddivisi in 30 per ciascuna fase. Se le candidature superano 3.500, potrebbe essere prevista una prova preselettiva.

Prova scritta

Consisterà in quesiti a risposta multipla su tematiche come clinica, legislazione sanitaria e deontologia professionale. Per superarla, è richiesto un punteggio minimo di 21/30.

Prova orale

Solo i candidati che superano la prova scritta saranno ammessi all’orale, mirato ad accertare competenze tecniche e conoscenze in ambito informatico e lingua inglese. Anche in questo caso, il punteggio minimo per passare è 21/30.

Concorsi pubblici nel 2024

Nel 2024 sono previsti diversi concorsi, tra cui per 17 tenenti dell’Arma dei Carabinieri, 564 funzionari presso l’Agenzia delle Dogane e 50 funzionari informatici all’Agenzia delle Entrate.