Manfredonia. Arriva il "Trofeo San Salvatore". "Una corsa in montagna da non perdere"

TROFEO SAN SALVATORE: UNA CORSA IN MONTAGNA DA NON PERDERE

Manfredonia, 20 ottobre 2024 – Il prossimo 20 ottobre, la città di Manfredonia si trasformerà in un vivace palcoscenico sportivo in occasione del Trofeo San Salvatore, una gara di corsa in montagna che promette emozioni per gli appassionati del podismo. L’evento, organizzato dalla ASD Gargano 2000 in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Vento Nuovo San Salvatore, si svolgerà con il patrocinio del Comune di Manfredonia e l’approvazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL Foggia.

La manifestazione prevede un percorso di 10,650 km, caratterizzato da impegnative salite, e sarà aperta ai tesserati FIDAL delle categorie Junior, Promesse, Seniores e Masters, così come agli atleti affiliati agli enti di promozione sportiva, purché in possesso di certificazione medico-sportiva. Anche i possessori della Runcard potranno partecipare. Il tempo massimo per completare la gara è fissato a 1 ora e 30 minuti.

Programma dell’evento

Il raduno è previsto per le ore 08:00 presso il Palazzetto dello Sport di Manfredonia, in via Scaloria, dove gli atleti potranno ritirare pettorali e chip tra le 08:30 e le 09:00. La partenza ufficiale sarà alle ore 09:30.

Iscrizioni e regolamento

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, tramite il sito www.correreinpuglia.it, entro le ore 24:00 dell’11 ottobre 2024. La quota di partecipazione è di 10 euro, che include un pacco gara con gadget. Sarà obbligatorio utilizzare il chip del gruppo ICRON per il cronometraggio, acquistabile in loco al costo di 1 euro nel caso in cui l’atleta non ne fosse già in possesso. L’uso corretto del chip è indispensabile per essere inseriti in classifica.

Cronometraggio e sicurezza

Il cronometraggio sarà gestito dal servizio Quotiming del gruppo Icron, che provvederà anche alla pubblicazione delle classifiche, consultabili sui siti della FIDAL e correreinpuglia.it. Il percorso sarà attentamente sorvegliato dai giudici FIDAL, con il supporto delle forze dell’ordine e di gruppi di volontari per garantire la sicurezza e regolarità della gara. L’assistenza medica sarà garantita durante tutta la manifestazione con ambulanze di soccorso posizionate lungo il tracciato.

Premi e riconoscimenti

Saranno premiati i primi tre classificati sia maschili che femminili con trofei, confezioni regalo di prodotti alimentari e caciocavallo. Anche i primi tre atleti delle categorie Seniores, suddivisi per fasce di età, riceveranno premi. Le prime cinque società che porteranno al traguardo il maggior numero di atleti saranno anch’esse premiate.

Logistica e servizi

L’organizzazione metterà a disposizione degli atleti i bagni del Palazzetto dello Sport, oltre a parcheggi custoditi. Sarà previsto anche un servizio navetta per collegare la frazione di San Salvatore al punto di partenza.

Con questo evento, la città di Manfredonia celebra lo sport e il territorio, offrendo agli atleti e ai cittadini un’occasione unica per vivere la montagna e la competizione in un contesto naturale mozzafiato.

Non resta che iscriversi e prepararsi a vivere una giornata di sport e natura all’insegna del Trofeo San Salvatore 2024.

