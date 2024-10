Napoli: lancia dalla finestra 160mila euro all'arrivo dei carabinieri

L’episodio è avvenuto ieri durante una delle perquisizioni ordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge sette persone, tra cui il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, alcuni imprenditori e il dirigente della Regione Campania Antonio Postiglione.

I soldi, contenuti in un pacco, sono stati recuperati dai militari.

La perquisizione ha riguardato una persona attualmente non iscritta nel registro degli indagati, ma da cui uno degli imprenditori coinvolti, Alfredo Campoli, si recava spesso per ritirare ingenti somme di denaro, anche di circa 100.000 euro, come emerso dagli accertamenti. Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e negli uffici di Zannini, sono stati sequestrati dispositivi elettronici e cellulari, ma non i documenti cartacei in cui il consigliere avrebbe annotato alcuni nomi.

Lo riporta Ansa