Nuovo Contratto Integrativo per il Settore Edile di Foggia. Ecco le novità

Foggia. La Cassa Edile di Foggia annuncia con soddisfazione la sottoscrizione del nuovo contratto integrativo territoriale, frutto di un proficuo dialogo tra le Parti sociali, in vigore a partire dal 1 ottobre 2024. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per il settore, introducendo significative innovazioni a vantaggio sia dei lavoratori che delle imprese.

“Il nuovo contratto non solo rafforza il sistema di erogazione dei servizi a beneficio dei lavoratori del settore edile, ma riconosce anche il ruolo fondamentale delle imprese che perseguono i principi della sana e leale concorrenza, introducendo meccanismi di premialità volti a incentivare comportamenti virtuosi e un maggiore rispetto delle regole,” ha dichiarato il presidente della Cassa Edile di Foggia Michele Gengari.

Tra le novità più rilevanti dell’accordo, è prevista una significativa riduzione della contribuzione dovuta alla Cassa Edile, un segnale importante che favorirà la sostenibilità economica delle imprese. “Questa misura rappresenta un vantaggio concreto per le aziende edili, specialmente in un momento storico caratterizzato da sfide economiche complesse. La riduzione dei costi si affianca al sistema premiale, in un’ottica di valorizzazione di quelle imprese che operano nella legalità e nel rispetto dei diritti dei lavoratori,” ha sottolineato il presidente Gengari.

La Cassa Edile di Foggia, con questo accordo, sottoscritto dall’Ance Foggia e dalla Flc, intende consolidare il proprio impegno nella promozione di un settore edile più equo e competitivo, garantendo al contempo tutele sempre più solide per gli addetti. “Siamo convinti che questo nuovo contratto rappresenti una pietra miliare per il comparto edile di Foggia e un esempio di come la collaborazione tra Parti sociali possa portare a risultati concreti e vantaggiosi per tutti gli attori coinvolti,” ha concluso il presidente.