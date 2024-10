Roma. Una sentenza di recente pubblicazione della Corte di Cassazione ha riguardato i ricorsi di D.A. e M.G., classe 1971, originario di Manfredonia, contro la decisione della Corte d’Appello di Campobasso, emessa l’8 giugno 2023, che aveva confermato la responsabilità penale dei due imputati per reati legati alle sostanze stupefacenti, nonché per il delitto di ricettazione (solo per M.G.).

Nella sentenza di appello, la pena di M.G. era stata ridotta a 4 anni di reclusione e 3.000 euro di multa, in seguito all’assoluzione dal reato di ricettazione. D.A., invece, aveva visto confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa.

Entrambi i ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il manfredoniano M.G. ha sollevato due motivi di ricorso: il primo riguardava la presunta insufficienza delle prove per la sua condanna, sostenendo che la sua responsabilità penale non era stata provata oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo motivo riguardava l’inutilizzabilità delle intercettazioni, poiché non era stato sequestrato alcun quantitativo di droga, invocando i principi giurisprudenziali in materia di “droga parlata”, che richiedono una particolare attenzione nell’uso delle intercettazioni quando non vi è il sequestro della sostanza.

D.A., invece, ha basato il suo ricorso su un unico motivo, contestando la violazione della normativa sul concorso di persone nel reato, sostenendo che il suo ruolo fosse quello di una mera connivenza passiva e non di un concorso attivo nel traffico di droga.

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili. Per quanto riguarda il manfredoniano M.G., il primo motivo è stato giudicato generico, poiché non sono stati specificati in modo adeguato gli elementi che dimostrerebbero l’insufficienza delle prove. Anche il secondo motivo è stato respinto, poiché le intercettazioni, corroborate da testimonianze, avevano dimostrato chiaramente il coinvolgimento dell’imputato nel traffico di droga. La Corte ha ribadito che le intercettazioni possono costituire prova sufficiente per una condanna, a condizione che siano chiare e non manifestamente irragionevoli, come nel caso di M.G..

Per quanto riguarda D.A., la Corte ha sottolineato che le intercettazioni dimostravano il suo ruolo attivo nella promozione della droga tra i cessionari, fornendo consigli sulla qualità della sostanza, oltre ad essere confermato dalle testimonianze dei testimoni (…) i quali avevano acquistato stupefacenti direttamente da lui. La Corte ha quindi rigettato anche il suo ricorso, confermando la sua partecipazione attiva al reato.

A seguito dell’inammissibilità dei ricorsi, i due imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.