Vieste: stanziati 68mila euro per luminarie per le festività natalizie

Con la delibera n. 255 del 3 ottobre 2024, la Giunta comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore Amministrativo di individuare una ditta incaricata del noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per le prossime festività. A tal fine, sono stati stanziati € 68.000.

Le luminarie saranno posizionate nelle seguenti vie del centro abitato: Corso L. Fazzini, Viale Marinai d’Italia, Viale XXIV Maggio, Via S. Maria di Merino, Via Veneto, Via Giovanni XXIII (dal Piazzale Aldo Moro a Via Veneto), Via Firenze, Via Verga, Madonna della Libera, Corso Cesare Battisti, Corso Umberto I, Via Duomo, Via Mafrolla, Piazza Vittorio Emanuele, Via Dante Alighieri, Piazzale Jenner, Piazzale Aldo Moro, area portuale lungo Via Cristoforo Colombo e Via Amerigo Vespucci.

Inoltre, verrà installata una stella luminosa presso ognuna delle sei chiese parrocchiali, insieme a scritte augurali poste agli ingressi principali della città (Pizzomunno, Lungomare Europa, Pietà).

Lo riporta Rete Gargano.