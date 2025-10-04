Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Antonio Salvatore (nato a Foggia nel 1991) e Alessandro Aprile (nato a Foggia nel 1984), confermando così le condanne già pronunciate dalla Corte d’Appello di Bari per tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.

Entrambi gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli in via definitiva per aver partecipato, insieme ad altri soggetti, a una spedizione punitiva avvenuta nel 2016 ai danni della famiglia D’Angelo, nell’ambito di una controversia economica.

Secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito e confermato nella sentenza della Cassazione, i fatti risalgono al 3 settembre 2016, quando Cristian Malavolta, vantando un presunto credito di 80.000 euro nei confronti di Giuseppe D’Angelo, si recò presso l’autoparco di quest’ultimo insieme a Luigi Di Gennaro e Francesco Pesante. La discussione degenerò in toni minacciosi: il Pesante avrebbe rivolto frasi del tipo «se non cacci i soldi ti sparo», accompagnandole con un gesto intimidatorio immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, Pesante tornò sul posto insieme a Rodolfo Bruno, Antonio Salvatore e Alessandro Aprile, tutti definiti dai giudici come “soggetti notoriamente inseriti nella criminalità locale”.

Il gruppo avrebbe nuovamente minacciato le persone offese con l’espressione «ci devono dare quello che ci devono dare», per poi aggredire fisicamente Vincenzo e Roberto D’Angelo, rispettivamente figlio e fratello della vittima principale, causando loro diverse lesioni.

Durante l’aggressione furono esplosi anche colpi d’arma da fuoco.

Nei ricorsi, i legali di Salvatore e Aprile avevano chiesto una riqualificazione del reato da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che l’azione fosse volta a recuperare un presunto credito e non a esercitare violenza con finalità estorsiva.

Salvatore, in particolare, aveva eccepito la mancanza di motivazione sulla sua effettiva partecipazione e contestato il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite.

Tuttavia, la Procura Generale presso la Cassazione, rappresentata dal sostituto procuratore Fulvio Baldi, aveva chiesto la conferma della sentenza barese, limitando le perplessità alla sola aggravante.

La Corte, presieduta da Giovanna Verga e con relatore Luciano Imperiali, ha respinto tutte le doglianze, ritenendo i motivi dei ricorsi “manifestamente infondati”. Secondo i giudici, la condotta dei due imputati non era volta a far valere un diritto, ma piuttosto a riaffermare il prestigio criminale del gruppo e a imporre con la forza una pretesa economica illegittima.

“Anche il solo obiettivo di riscossione di una somma per riaffermare il prestigio criminale”, scrive la Corte, “è sufficiente a configurare il tentativo di estorsione ai sensi degli articoli 56 e 629 c.p.”.

La Cassazione ha inoltre precisato che la precedente sentenza del GUP di Foggia, che aveva assolto altri imputati con formula diversa (per mancanza di querela), non è vincolante nei confronti di Salvatore e Aprile, coinvolti in fasi e modalità differenti della vicenda.

Con la sentenza n. 31299/2025, la Suprema Corte ha dunque dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i due imputati al pagamento delle spese processuali e a un versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.