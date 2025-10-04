Edizione n° 5844

BALLON D'ESSAI

INTERROGATORI // Foggia, omicidio Franca Marasco: acquisiti gli interrogatori dell’imputato
4 Ottobre 2025 - ore  10:26

CALEMBOUR

CIUFFREDA - PANUNZIO // Foggia. Giuseppe Ciuffreda scrive a Michele Panunzio: “Non dividiamoci”
4 Ottobre 2025 - ore  10:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // D’Attis (FI) rifiuta candidatura a governatore in Puglia

POLITICA D’Attis (FI) rifiuta candidatura a governatore in Puglia

Invita a puntare su un civico, circola il nome di Lobuono

D'Attis (FI) rifiuta candidatura a governatore in Puglia

D'ATTIS, FOGGIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Foggia // Manfredonia //

I partiti di centrodestra, alle prese con l’individuazione del candidato governatore in Puglia, avevano chiuso sul nome del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Mauro D’Attis, che però ha rifiutato.

A quanto apprende l’ANSA da fonti vicine alla trattativa, D’Attis avrebbe rifiutato spiegando che è troppo tardi (in Puglia si vota a fine novembre) e che ormai non ci sono più le condizioni per una sua candidatura.

D’Attis avrebbe dunque invitato la coalizione a puntare su un civico. In queste ore, infatti, circola il nome dell’imprenditore Luigi Lobuono, ex presidente della Fiera del Levante ed ex editore, vicino a Fi.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.