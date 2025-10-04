Elezioni regionali, Innocenza Starace candidata con Alleanza Verdi e Sinistra

La Capitanata sarà rappresentata anche da Innocenza Starace, candidata alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre nella lista Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), a sostegno di Antonio Decaro presidente. Co-portavoce provinciale di Europa Verde per la Capitanata e consigliera nazionale dei Verdi, Starace ha deciso di scendere in campo per mettere al servizio della comunità la propria esperienza di impegno civico, con un focus su ambiente, salute pubblica e politiche sostenibili.

«Ho scelto di candidarmi perché credo che la politica sia la più alta forma di servizio» – ha dichiarato. – «In questa campagna porto la mia forza e la mia esperienza, maturata nella difesa del territorio e nella promozione di un modello di sviluppo più equo e rispettoso delle persone e delle risorse naturali».

Il programma della candidata si concentra su una visione di Puglia “più verde, giusta e partecipativa”, capace di coniugare crescita economica, salvaguardia ambientale e benessere delle comunità locali.