Edizione n° 5844

BALLON D'ESSAI

INTERROGATORI // Foggia, omicidio Franca Marasco: acquisiti gli interrogatori dell’imputato
4 Ottobre 2025 - ore  10:26

CALEMBOUR

CIUFFREDA - PANUNZIO // Foggia. Giuseppe Ciuffreda scrive a Michele Panunzio: “Non dividiamoci”
4 Ottobre 2025 - ore  10:07

PUGLIA Elezioni regionali, Innocenza Starace candidata con Alleanza Verdi e Sinistra

Ho scelto di candidarmi perché credo che la politica sia la più alta forma di servizio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Capitanata sarà rappresentata anche da Innocenza Starace, candidata alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre nella lista Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), a sostegno di Antonio Decaro presidente. Co-portavoce provinciale di Europa Verde per la Capitanata e consigliera nazionale dei Verdi, Starace ha deciso di scendere in campo per mettere al servizio della comunità la propria esperienza di impegno civico, con un focus su ambiente, salute pubblica e politiche sostenibili.

«Ho scelto di candidarmi perché credo che la politica sia la più alta forma di servizio» – ha dichiarato. – «In questa campagna porto la mia forza e la mia esperienza, maturata nella difesa del territorio e nella promozione di un modello di sviluppo più equo e rispettoso delle persone e delle risorse naturali».

Il programma della candidata si concentra su una visione di Puglia “più verde, giusta e partecipativa”, capace di coniugare crescita economica, salvaguardia ambientale e benessere delle comunità locali.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

