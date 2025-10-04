Foggia – Con un atto di liquidazione datato 2 ottobre 2025, il Comune di Foggia ha disposto il pagamento complessivo di 84.294,17 euro per i gettoni di presenza relativi alla partecipazione dei consiglieri comunali e membri delle commissioni nel mese di settembre 2025.

Il provvedimento, firmato digitalmente dal Segretario generale Avv. Alfredo Mignozzi e dalla Responsabile del procedimento E.Q. Liliana Masi, rientra nelle competenze della Segreteria Generale e si fonda sull’articolo 82 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che regola indennità e gettoni per gli amministratori pubblici. La liquidazione è imputata al capitolo 1521/00 del Bilancio comunale 2025, come specificato nell’atto di determinazione dirigenziale n. 105/2025 del 16 gennaio 2025.

Il documento riporta l’elenco dettagliato dei consiglieri comunali con il numero delle presenze registrate nelle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

L’importo unitario del gettone è di 73,49 euro, ma la normativa prevede un tetto massimo mensile di 2.760 euro per ciascun consigliere.

Tra i più presenti risultano: Paolo Pio Frattulino con 62 presenze, Nicola Formica con 55 presenze, Pasquale Ciruolo anch’egli con 55 presenze.

Diversi altri consiglieri – tra cui Claudio Amorese, Antonio De Sabato, Michele Francesco De Vito, Pasquale Dell’Aquila, Giuseppe Mainiero, Anna Rita Palmieri, Antonio Pio Mancini, Concetta Soragnese e Antonio Rizzi – hanno raggiunto il limite massimo di 2.760 euro.

I consiglieri con importi inferiori (tra 1.900 e 2.600 euro) sono Mario Cagiano, Achille Capozzi, Marco Pellegrino e Pasquale Rignanese, in base alle presenze effettive.

Verifiche e trasparenza

Nel provvedimento si sottolinea che è stata condotta una verifica straordinaria delle presenze, incrociando i dati forniti dai presidenti delle commissioni con i verbali ufficiali dei segretari verbalizzanti.

Il dirigente ha certificato la regolarità tecnica, contabile e amministrativa dell’atto, con copertura finanziaria assicurata e compatibilità con i vincoli di bilancio comunale.

Inoltre, l’atto ribadisce la assenza di conflitti d’interesse da parte dei funzionari coinvolti e garantisce la tutela dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

Pubblicazione e accesso

Come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, il documento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Determine” del portale istituzionale.