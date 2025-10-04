Edizione n° 5844

BALLON D'ESSAI

INTERROGATORI // Foggia, omicidio Franca Marasco: acquisiti gli interrogatori dell’imputato
4 Ottobre 2025 - ore  10:26

CALEMBOUR

CIUFFREDA - PANUNZIO // Foggia. Giuseppe Ciuffreda scrive a Michele Panunzio: “Non dividiamoci”
4 Ottobre 2025 - ore  10:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, liquidati 84mila euro di gettoni presenza ai consiglieri per settembre 2025. Frattulino più presente

FRATTULINO Foggia, liquidati 84mila euro di gettoni presenza ai consiglieri per settembre 2025. Frattulino più presente

Il documento riporta l’elenco dettagliato dei consiglieri comunali con il numero delle presenze registrate nelle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

FRATTULINO PAOLO PIO - ph enzo maizzi

FRATTULINO PAOLO PIO - ph enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Foggia – Con un atto di liquidazione datato 2 ottobre 2025, il Comune di Foggia ha disposto il pagamento complessivo di 84.294,17 euro per i gettoni di presenza relativi alla partecipazione dei consiglieri comunali e membri delle commissioni nel mese di settembre 2025.

Il provvedimento, firmato digitalmente dal Segretario generale Avv. Alfredo Mignozzi e dalla Responsabile del procedimento E.Q. Liliana Masi, rientra nelle competenze della Segreteria Generale e si fonda sull’articolo 82 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che regola indennità e gettoni per gli amministratori pubblici. La liquidazione è imputata al capitolo 1521/00 del Bilancio comunale 2025, come specificato nell’atto di determinazione dirigenziale n. 105/2025 del 16 gennaio 2025.

Il documento riporta l’elenco dettagliato dei consiglieri comunali con il numero delle presenze registrate nelle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
L’importo unitario del gettone è di 73,49 euro, ma la normativa prevede un tetto massimo mensile di 2.760 euro per ciascun consigliere.

Tra i più presenti risultano: Paolo Pio Frattulino con 62 presenze, Nicola Formica con 55 presenze, Pasquale Ciruolo anch’egli con 55 presenze.

Diversi altri consiglieri – tra cui Claudio Amorese, Antonio De Sabato, Michele Francesco De Vito, Pasquale Dell’Aquila, Giuseppe Mainiero, Anna Rita Palmieri, Antonio Pio Mancini, Concetta Soragnese e Antonio Rizzi – hanno raggiunto il limite massimo di 2.760 euro.

I consiglieri con importi inferiori (tra 1.900 e 2.600 euro) sono Mario Cagiano, Achille Capozzi, Marco Pellegrino e Pasquale Rignanese, in base alle presenze effettive.

Verifiche e trasparenza

Nel provvedimento si sottolinea che è stata condotta una verifica straordinaria delle presenze, incrociando i dati forniti dai presidenti delle commissioni con i verbali ufficiali dei segretari verbalizzanti.
Il dirigente ha certificato la regolarità tecnica, contabile e amministrativa dell’atto, con copertura finanziaria assicurata e compatibilità con i vincoli di bilancio comunale.

Inoltre, l’atto ribadisce la assenza di conflitti d’interesse da parte dei funzionari coinvolti e garantisce la tutela dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

Pubblicazione e accesso

Come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa, il documento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Determine” del portale istituzionale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.