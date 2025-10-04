Edizione n° 5844

Home // Cronaca // Foggia, liquidati oltre 13mila euro a Ecodaunia per la gestione del percolato in discarica

BRECCIOSO Foggia, liquidati oltre 13mila euro a Ecodaunia per la gestione del percolato in discarica

La somma si riferisce alla fattura elettronica n. P/433 del 26 settembre 2025, relativa alle attività di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti liquidi generati dalle discariche.

PASSO BRECCIOSO

Foto Enzo Maizzi - Passo Breccioso, immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – 2 ottobre 2025 – Il Comune di Foggia ha disposto la liquidazione di una fattura da 13.245,44 euro a favore della società Ecodaunia Srl, con sede a Cerignola, per il servizio di emungimento e smaltimento del percolato proveniente dalle discariche ex Agecos e Frisoli, site in località Passo Breccioso.

La somma si riferisce alla fattura elettronica n. P/433 del 26 settembre 2025, relativa alle attività di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti liquidi generati dalle discariche.

Il servizio era stato affidato con determinazione dirigenziale n. 49 del 13 giugno 2023, nell’ambito di un appalto che prevedeva il controllo ambientale e la corretta gestione del percolato, liquido altamente inquinante prodotto dalla decomposizione dei rifiuti. La liquidazione è stata autorizzata dopo le verifiche di regolarità contributiva e l’accertamento dell’iscrizione dell’azienda alla White List della Prefettura di Foggia, garanzia di affidabilità e assenza di condizionamenti mafiosi.

L’importo complessivo di 13.245,44 euro include: 11.631,20 euro per i servizi resi; 369,77 euro per oneri di sicurezza; 1.163,12 euro per IVA al 10%; 81,35 euro per IVA al 22%.

La spesa è stata imputata al capitolo comunale destinato alle “attività ambientali” e sarà erogata dai Servizi Finanziari.

