4 Ottobre 2025 - ore  10:26

4 Ottobre 2025 - ore  10:07

Incendio 2 veicoli nella Caserma CC Forestale di Peschici, annulla misura cautelare per Amarildo Dalipaj

PESCHICI Incendio 2 veicoli nella Caserma CC Forestale di Peschici, annulla misura cautelare per Amarildo Dalipaj

Le fiamme, propagandosi, danneggiarono la struttura e interruppero l’erogazione di energia elettrica

FONTE IMAGE "GIUSTIZIA INSIEME"

CORTE DI CASSAZIONE - FONTE IMAGE "GIUSTIZIA INSIEME"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari aveva disposto gli arresti domiciliari per Amarildo Dalipaj, 31enne di origine albanese, rinviando gli atti per un nuovo esame. La decisione giunge al termine di un complesso iter giudiziario, iniziato a seguito di un grave episodio avvenuto a Peschici nel dicembre 2022.

Secondo l’accusa, Dalipaj avrebbe partecipato all’incendio di due veicoli all’interno della Caserma dei Carabinieri Forestale di Peschici. Le fiamme, propagandosi, danneggiarono la struttura e interruppero l’erogazione di energia elettrica. L’imputato era stato inoltre accusato di sabotaggio e interruzione di pubblico servizio.

In un primo momento, il Tribunale del riesame aveva disposto la custodia cautelare in carcere, provvedimento annullato dalla Cassazione nel novembre 2024. Successivamente, nel marzo 2025, lo stesso tribunale – giudicando in sede di rinvio – aveva applicato nei confronti dell’indagato la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

La condanna in primo grado

Nel frattempo, il GUP aveva emesso sentenza di primo grado con rito abbreviato, riconoscendo Dalipaj colpevole dei reati di tentato incendio aggravato, danneggiamento aggravato e concorso in interruzione di pubblico servizio, con esclusione della recidiva. La pena inflitta: quattro anni e due mesi di reclusione.

Esaminando il ricorso presentato dalla difesa, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla qualificazione giuridica dei reati, ritenendo preclusa la possibilità di rivalutare gli indizi di colpevolezza alla luce della condanna già intervenuta. Tuttavia, ha accolto le doglianze relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando come il Tribunale del riesame non avesse considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti – oltre due anni – né l’assenza di nuove condotte delittuose da parte dell’imputato.

Secondo la Cassazione, a una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un naturale affievolimento del pericolo di recidiva. Ignorare tale principio, sancito dalle Sezioni Unite, costituisce vizio di motivazione.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

