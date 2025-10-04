Nel corso del mese di settembre la Polizia di Stato, con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, ha intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati nei centri nevralgici della Capitanata. In particolare, l’attenzione si è concentrata su Borgo Mezzanone e sulla città di Manfredonia, aree considerate sensibili sia per il degrado urbano e sociale, sia per la presenza di fenomeni legati alla criminalità.

Nella frazione di Borgo Mezzanone è stata condotta un’operazione straordinaria ad Alto Impatto, con l’impiego di numerose pattuglie e unità specializzate. L’attività, disposta con ordinanza del Questore, ha mirato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti e i lavoratori stagionali della zona.

Manfredonia: sette servizi di controllo straordinario

Sempre nel mese di settembre, a Manfredonia sono stati eseguiti sette servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a presidiare le aree più esposte al degrado sociale e alla cosiddetta “mala movida”. Le pattuglie hanno operato nei luoghi più frequentati dai giovani e nelle zone a rischio, garantendo una presenza costante delle Forze dell’Ordine.

Risultati complessivi

Le operazioni hanno portato a risultati concreti: in tutta la provincia, nel mese di settembre, sono state identificate 14.457 persone e controllati 7.049 veicoli. Complessivamente, sono stati denunciati 38 soggetti, arrestate 20 persone e sequestrati 1,3 kg di sostanze stupefacenti tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.