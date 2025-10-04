Edizione n° 5844

BALLON D'ESSAI

INTERROGATORI // Foggia, omicidio Franca Marasco: acquisiti gli interrogatori dell’imputato
4 Ottobre 2025 - ore  10:26

CALEMBOUR

CIUFFREDA - PANUNZIO // Foggia. Giuseppe Ciuffreda scrive a Michele Panunzio: “Non dividiamoci”
4 Ottobre 2025 - ore  10:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Mala movida” a Manfredonia: sette servizi straordinari di controllo del territorio

MANFREDONIA “Mala movida” a Manfredonia: sette servizi straordinari di controllo del territorio

Le pattuglie hanno operato nei luoghi più frequentati dai giovani e nelle zone a rischio, garantendo una presenza costante delle Forze dell’Ordine.

Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Nel corso del mese di settembre la Polizia di Stato, con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, ha intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati nei centri nevralgici della Capitanata. In particolare, l’attenzione si è concentrata su Borgo Mezzanone e sulla città di Manfredonia, aree considerate sensibili sia per il degrado urbano e sociale, sia per la presenza di fenomeni legati alla criminalità.

Nella frazione di Borgo Mezzanone è stata condotta un’operazione straordinaria ad Alto Impatto, con l’impiego di numerose pattuglie e unità specializzate. L’attività, disposta con ordinanza del Questore, ha mirato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i residenti e i lavoratori stagionali della zona.

Manfredonia: sette servizi di controllo straordinario

Sempre nel mese di settembre, a Manfredonia sono stati eseguiti sette servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a presidiare le aree più esposte al degrado sociale e alla cosiddetta “mala movida”. Le pattuglie hanno operato nei luoghi più frequentati dai giovani e nelle zone a rischio, garantendo una presenza costante delle Forze dell’Ordine.

Risultati complessivi

Le operazioni hanno portato a risultati concreti: in tutta la provincia, nel mese di settembre, sono state identificate 14.457 persone e controllati 7.049 veicoli. Complessivamente, sono stati denunciati 38 soggetti, arrestate 20 persone e sequestrati 1,3 kg di sostanze stupefacenti tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

1 commenti su "“Mala movida” a Manfredonia: sette servizi straordinari di controllo del territorio"

  1. Il rinedio c’è. Fate come me: mmnète l’aqque abbasc e mettetùte nu póche d mastèce pi sórge. Sope li scalett du purtungiùne d chèse, nen g assettene cchió !

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.