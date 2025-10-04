Edizione n° 5849

ALLOGGI Manfredonia, alloggi popolari: dopo nove anni torna il bando per le nuove assegnazioni

La Giunta ha approvato l’atto di indirizzo per la pubblicazione del nuovo bando ERP, che permetterà la formazione di una graduatoria aggiornata

Manfredonia, alloggi popolari: dopo nove anni torna il bando per le nuove assegnazioni

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato l’atto di indirizzo per la pubblicazione del nuovo bando ERP, che permetterà la formazione di una graduatoria aggiornata per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio.

Si tratta di un passaggio particolarmente atteso, poiché l’ultimo bando era stato indetto nel 2016, con la graduatoria definitiva pubblicata nel 2021. Dopo quasi un decennio, dunque, l’Amministrazione comunale restituisce ai cittadini la possibilità di concorrere per l’accesso a un diritto fondamentale: quello alla casa.

“Portiamo avanti un lavoro atteso e necessario – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Il diritto alla casa è uno dei temi più sentiti dalle famiglie che vivono situazioni di fragilità. Per questo ho ritenuto prioritario proporre alla Giunta questo atto che ritengo molto più di un semplice adempimento. Il lavoro degli uffici dei Servizi Sociali è stato prezioso: con impegno e professionalità hanno tradotto la normativa regionale in un percorso chiaro e trasparente, pronto ad accogliere le istanze dei cittadini”.

Il bando, predisposto secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 10/2014 e dalle modifiche introdotte con la L.R. n. 3/2025, definisce i requisiti di ammissione e i criteri di punteggio. Potranno partecipare i nuclei familiari residenti o con attività lavorativa principale a Manfredonia, privi di un alloggio adeguato e con un reddito annuo entro i limiti previsti dalla normativa. Tra i criteri di valutazione figurano situazioni di reddito basso, nuclei numerosi o monogenitoriali, presenza di persone con disabilità, anziani soli, sfratti o abitazioni in condizioni precarie.

“È un bando che mette al centro chi vive condizioni di fragilità e ribadisce l’impegno dell’Amministrazione a garantire equità nell’accesso agli alloggi”, conclude l’Assessora Valente.

Il sindaco Domenico la Marca sottolinea l’importanza della scelta: “Il diritto all’abitare è un pilastro di ogni comunità. Con questo bando riaffermiamo la volontà di rendere Manfredonia una città più giusta, dove le istituzioni non si limitano ad ascoltare ma agiscono concretamente per dare risposte”.

Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città di Manfredonia e diffuso con le modalità previste dalla legge. I cittadini interessati avranno trenta giorni di tempo per presentare domanda, secondo i criteri e i requisiti stabiliti dalla normativa regionale.

