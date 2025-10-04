“Un volto che parla ancora al futuro, un simbolo di onestà, passione civile e amore per il popolo. Vi aspettiamo domani mattina in viale Enrico Berlinguer per condividere insieme questo momento di memoria e rinascita collettiva. Un’opera che restituisce alla città il volto di chi ha creduto davvero nella politica come servizio e nella bellezza dell’impegno comune”.
2 commenti su "Manfredonia, domani l’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer"
Va pigghjiti na pichetta e va zappa!
(Prendi una zappa e vai ad arare/lavorare).Proverbio calabrese.
…. onestà e amore per il popolo…, privilegi che i nuovi politici NON hanno.
Oggi sono faccendieri da mercato e egoisti, che servono poco.