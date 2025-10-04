Edizione n° 5844

Home // Manfredonia // Manfredonia, domani l’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer

BERLINGUER Manfredonia, domani l’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer

"Un volto che parla ancora al futuro, un simbolo di onestà, passione civile e amore per il popolo"

Angelo Riccardi: "Il sorriso di Berlinguer illumina la città"

Murale Berlinguer - MANFREDONIA - ph bruno mondelli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //
“Un volto che parla ancora al futuro, un simbolo di onestà, passione civile e amore per il popolo. Vi aspettiamo domani mattina in viale Enrico Berlinguer per condividere insieme questo momento di memoria e rinascita collettiva. Un’opera che restituisce alla città il volto di chi ha creduto davvero nella politica come servizio e nella bellezza dell’impegno comune”.
Chi lo ha realizzato, perché è stato realizzato,
chi ha sostenuto i costi.
Tutte le info nell’intervista del 27 settembre 2025.
Luogo: a nord della casera dei carabinieri, via Beato Angelico.

2 commenti su "Manfredonia, domani l’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer"

  1. Va pigghjiti na pichetta e va zappa!
    (Prendi una zappa e vai ad arare/lavorare).Proverbio calabrese.

  2. …. onestà e amore per il popolo…, privilegi che i nuovi politici NON hanno.
    Oggi sono faccendieri da mercato e egoisti, che servono poco.

