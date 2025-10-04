Manfredonia. Vincenzo Lo Riso (FdI): "Corso Roma, il progetto di riqualificazione svanisce nel nulla"

A gennaio 2025 l’amministrazione comunale di Manfredonia aveva annunciato con grande enfasi l’arrivo di oltre un milione di euro destinati alla riqualificazione di Corso Roma. Un progetto interamente finanziato attraverso fondi del Ministero dell’Interno, confluiti successivamente nel PNRR, che avrebbe dovuto restituire decoro, vivibilità e nuova dignità a una delle arterie principali della città.

Con comunicati e dichiarazioni pubbliche, il Sindaco La Marca e la sua giunta avevano presentato l’intervento come un “fiore all’occhiello” del loro operato amministrativo. Tuttavia, a distanza di mesi, la realtà racconta tutt’altro scenario: nessun cantiere aperto, nessun lavoro avviato, nessun passo concreto. Oggi, il progetto risulta di fatto bloccato, con il rischio che i fondi vadano definitivamente persi.

Il silenzio dell’amministrazione su questo tema sta alimentando rabbia e preoccupazione tra i cittadini. Le domande si moltiplicano: Perché i lavori non sono mai partiti nonostante i finanziamenti fossero disponibili? Quali errori politici o amministrativi hanno portato a questo stallo? Sono state rispettate le scadenze imposte dal PNRR e dagli organi finanziatori? E soprattutto: chi si assumerà la responsabilità di un’occasione che rischia di andare persa per sempre?

Ad oggi, dal Palazzo di città non arrivano risposte. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna spiegazione, nessuna assunzione di responsabilità.

Corso Roma rimane oggi identico a ieri, con problemi strutturali, un’immagine trascurata e un’assenza di prospettive concrete. Quello che doveva essere il simbolo di una città pronta a rinnovarsi si è trasformato nella fotografia del fallimento amministrativo di questa giunta. La verità è che Manfredonia ha perso – o rischia seriamente di perdere – un’occasione storica. L’amministrazione, che avrebbe dovuto garantire tempi certi, trasparenza e competenza, non è stata in grado di trasformare i proclami in fatti. Ancora una volta, alle promesse non hanno fatto seguito i risultati.

La denuncia di Fratelli d’Italia

A sollevare con forza la questione è Fratelli d’Italia Manfredonia, che parla senza mezzi termini di “scandalo politico e amministrativo”. «La nostra città – afferma il coordinatore cittadino Vincenzo Lo Riso – non può più essere ostaggio dell’immobilismo e della superficialità di questa amministrazione. Chiediamo che il Sindaco venga in Consiglio comunale a spiegare perché un progetto già finanziato sia stato abbandonato e perché Manfredonia debba rinunciare a oltre un milione di euro di risorse pubbliche».

Secondo Lo Riso, la comunità ha diritto a risposte chiare e immediate: «Non ci accontenteremo di giustificazioni burocratiche. I cittadini meritano verità, trasparenza e una guida capace. Se il Sindaco non è in grado di garantire tutto questo, ne tragga le conseguenze e si dimetta insieme alla sua giunta».

Il caso Corso Roma riaccende il dibattito sull’efficienza amministrativa e sulla capacità di intercettare e utilizzare risorse strategiche come quelle del PNRR. In un momento in cui la città ha bisogno di rilancio e fiducia, il rischio di perdere oltre un milione di euro appare come una ferita profonda e difficilmente giustificabile.

La domanda che si leva forte dalla comunità è semplice e diretta: dove sono finiti i soldi, e perché i lavori non sono mai partiti? Manfredonia non può permettersi altri fallimenti. Ora è il tempo della verità e delle responsabilità.