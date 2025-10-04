Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 32027/2025 (presidente Vito Di Nicola, relatore Alessandro Maria Andronio), ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti della titolare di un centro scommesse del Gargano, ritenuta responsabile di raccolta abusiva di scommesse in assenza della necessaria licenza di pubblica sicurezza.

La vicenda trae origine da un procedimento avviato nel 2020 davanti al Tribunale di Foggia, conclusosi con una condanna per esercizio di attività di raccolta e trasmissione di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione statale. Il centro operava come punto di trasmissione dati, ma senza la licenza prevista dall’articolo 88 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931).

La Corte d’Appello di Bari, nell’aprile 2024, aveva confermato la sentenza di primo grado. La difesa aveva quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, la discriminazione subita dal bookmaker straniero nell’accesso alle gare pubbliche e il contrasto delle norme italiane con il diritto dell’Unione Europea.

La Cassazione ha giudicato il ricorso infondata in ogni sua parte, ribadendo i principi consolidati in materia di gioco e scommesse.

Secondo i giudici, l’attività di raccolta di scommesse lecite è subordinata al rilascio di una concessione da parte dello Stato e, successivamente, alla licenza di pubblica sicurezza. L’assenza di tali autorizzazioni rende illecita qualsiasi attività di intermediazione o raccolta, anche se svolta per conto di operatori stranieri.

La Corte ha inoltre precisato che spetta alla difesa dimostrare l’esistenza di eventuali discriminazioni o esclusioni illegittime dalle gare pubbliche. Nel caso esaminato, non è emerso alcun elemento che possa dimostrare una condotta discriminatoria da parte delle autorità italiane.

I giudici hanno respinto anche l’argomento relativo alla regolarizzazione fiscale prevista dalla legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 643 e 644).

La Suprema Corte ha chiarito che solo l’adesione alla procedura di regolarizzazione disciplinata dal comma 643 può avere effetti sananti, mentre l’adesione al diverso regime previsto dal comma 644 non incide sulla responsabilità penale, trattandosi di una misura di carattere amministrativo.

È stato inoltre confermato il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e della sospensione condizionale, poiché la condannata aveva continuato a svolgere l’attività anche dopo il diniego della licenza da parte della Questura, dimostrando una condotta protratta e consapevole.

La Corte ha ritenuto tale comportamento incompatibile con una prognosi favorevole di ravvedimento.

La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso, confermando integralmente la condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali.