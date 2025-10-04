Edizione n° 5844

BALLON D'ESSAI

INTERROGATORI // Foggia, omicidio Franca Marasco: acquisiti gli interrogatori dell’imputato
4 Ottobre 2025 - ore  10:26

CALEMBOUR

CIUFFREDA - PANUNZIO // Foggia. Giuseppe Ciuffreda scrive a Michele Panunzio: “Non dividiamoci”
4 Ottobre 2025 - ore  10:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Raccolta abusiva di scommesse”, confermata condanna a titolare centro a Vieste

VIESTE “Raccolta abusiva di scommesse”, confermata condanna a titolare centro a Vieste

La Cassazione ha giudicato il ricorso infondata in ogni sua parte, ribadendo i principi consolidati in materia di gioco e scommesse.

scommesse

Fonte: agmeg - immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 32027/2025 (presidente Vito Di Nicola, relatore Alessandro Maria Andronio), ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione nei confronti della titolare di un centro scommesse del Gargano, ritenuta responsabile di raccolta abusiva di scommesse in assenza della necessaria licenza di pubblica sicurezza.

La vicenda trae origine da un procedimento avviato nel 2020 davanti al Tribunale di Foggia, conclusosi con una condanna per esercizio di attività di raccolta e trasmissione di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione statale. Il centro operava come punto di trasmissione dati, ma senza la licenza prevista dall’articolo 88 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931).

La Corte d’Appello di Bari, nell’aprile 2024, aveva confermato la sentenza di primo grado. La difesa aveva quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, la discriminazione subita dal bookmaker straniero nell’accesso alle gare pubbliche e il contrasto delle norme italiane con il diritto dell’Unione Europea.

La Cassazione ha giudicato il ricorso infondata in ogni sua parte, ribadendo i principi consolidati in materia di gioco e scommesse.

Secondo i giudici, l’attività di raccolta di scommesse lecite è subordinata al rilascio di una concessione da parte dello Stato e, successivamente, alla licenza di pubblica sicurezza. L’assenza di tali autorizzazioni rende illecita qualsiasi attività di intermediazione o raccolta, anche se svolta per conto di operatori stranieri.

La Corte ha inoltre precisato che spetta alla difesa dimostrare l’esistenza di eventuali discriminazioni o esclusioni illegittime dalle gare pubbliche. Nel caso esaminato, non è emerso alcun elemento che possa dimostrare una condotta discriminatoria da parte delle autorità italiane.

I giudici hanno respinto anche l’argomento relativo alla regolarizzazione fiscale prevista dalla legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 643 e 644).
La Suprema Corte ha chiarito che solo l’adesione alla procedura di regolarizzazione disciplinata dal comma 643 può avere effetti sananti, mentre l’adesione al diverso regime previsto dal comma 644 non incide sulla responsabilità penale, trattandosi di una misura di carattere amministrativo.

È stato inoltre confermato il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e della sospensione condizionale, poiché la condannata aveva continuato a svolgere l’attività anche dopo il diniego della licenza da parte della Questura, dimostrando una condotta protratta e consapevole.
La Corte ha ritenuto tale comportamento incompatibile con una prognosi favorevole di ravvedimento.

La Cassazione ha dunque rigettato il ricorso, confermando integralmente la condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.