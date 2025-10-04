Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, Terza sezione penale, ha dichiarato infondato il ricorso presentato da R.T., 31 anni, originario di Foggia, confermando così le misure cautelari disposte dal Tribunale del Riesame di Bari lo scorso dicembre.

L’imputato, accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di beni archeologici e culturali e di autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità, aveva contestato la legittimità del provvedimento con tre diversi motivi di ricorso: la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, l’indeterminatezza dei capi d’accusa e la presunta disparità di trattamento rispetto a un coindagato.

La Cassazione, con sentenza n. 32505/2025, ha ritenuto infondati tutti i rilievi difensivi.

Sul primo punto , i giudici hanno ricordato che il rigetto della precedente richiesta di misura cautelare era stato motivato da mere ragioni formali, legate all’inadeguata esposizione dei capi d’accusa. Pertanto, non si configura alcuna preclusione per la rimodulazione e la successiva applicazione delle misure.

Quanto all’indeterminatezza dei fatti contestati , la Corte ha sottolineato come l’ordinanza del Riesame avesse chiaramente individuato i reperti oggetto dei traffici, descrivendo con precisione la catena illegale di veicolazione, i ruoli dei partecipanti al sodalizio criminale e le modalità operative. L’imputato – si legge in sentenza – ha avuto modo di articolare difese puntuali, segno che il diritto di difesa non è stato compromesso.

Infine, sulla presunta disparità rispetto al coindagato (…), la Suprema Corte ha osservato che la censura era priva di elementi concreti di comparazione e comunque nuova rispetto al ricorso originario, dunque inammissibile.

Il Tribunale di Bari aveva già sostituito gli arresti domiciliari con un regime meno afflittivo, consistente nell’obbligo di dimora nel comune di residenza, il divieto di allontanamento senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misure che, secondo la Cassazione, restano pienamente proporzionate e motivate.

Con il rigetto del ricorso, l’imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. La decisione della Corte di Cassazione conferma la linea dura contro i traffici di reperti archeologici, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali minacce al patrimonio culturale nazionale.