San Francesco d’Assisi (1182 – 1226) è una delle figure più amate e riconosciute della cristianità, simbolo di umiltà, pace e amore per il creato. Nato ad Assisi come Francesco di Pietro di Bernardone, figlio di un ricco mercante, scelse di rinunciare ai beni materiali per abbracciare una vita di povertà e servizio agli ultimi.

La conversione e la scelta radicale

In gioventù, Francesco sognava la gloria cavalleresca e partecipò a spedizioni militari, ma un lungo periodo di malattia e riflessione lo portò a cambiare vita. Nel 1206, dopo un acceso contrasto con il padre, decise di spogliarsi di ogni ricchezza e intraprese il cammino evangelico, dedicandosi alla predicazione, alla carità e alla cura dei malati ed emarginati.

La nascita dell’Ordine francescano

Attorno a lui si raccolsero compagni che condividevano lo stesso ideale di semplicità e fraternità. Nel 1209 ottenne da papa Innocenzo III l’approvazione per la sua Regola, fondando così l’Ordine dei Frati Minori. La sua spiritualità, fondata sull’amore per Cristo povero e crocifisso, portava al rifiuto di ogni forma di potere e al riconoscimento di tutti gli esseri viventi come fratelli e sorelle.

Il Cantico delle Creature e l’amore per il creato

San Francesco è noto per il Cantico delle Creature, uno dei primi testi poetici in volgare italiano, in cui loda Dio attraverso la bellezza e l’armonia del creato. Questo atteggiamento lo ha reso anche patrono degli ecologisti e un punto di riferimento nella riflessione contemporanea sulla cura della casa comune.

Le stimmate e la morte

Nel 1224, mentre pregava sul monte della Verna, ricevette le stimmate, segni della Passione di Cristo, diventando il primo santo stigmatizzato della storia. Morì il 3 ottobre 1226 nella Porziuncola, la piccola chiesetta di Santa Maria degli Angeli, che considerava il cuore della sua missione. Due anni dopo, nel 1228, fu proclamato santo da papa Gregorio IX.

L’eredità spirituale

San Francesco rimane una figura universale: il suo messaggio di pace, fraternità e rispetto per la natura continua a ispirare credenti e non credenti. Il 4 ottobre, giorno della sua memoria liturgica, è anche la festa patronale d’Italia e viene celebrata con grande devozione.