Lo “Scida” di Crotone si rivela un vero e proprio portafortuna per il Foggia che dopo aver battuto il Crotone, batte con un secco due a zero il Cosenza che gioca la sua gara fuori casa ed a porte chiuse a causa della sospensione della convenzione dello stadio “San Vito-Gigi Marulla” , che oltretutto è inagibile per criticità strutturali e lavori di riqualificazione. Cosenza penultimo in classifica solo perché il Crotone è partito con una penalizzazione di sei punti.

La gara vede un primo tempo tutto sommato privo di grandi emozioni con tanti errori a metà campo e con nessuna occasione degna di nota. Primo affondo del Foggia al minuto ventisetteche sviluppa una bella azione in tre passaggi che portano in area Petito che però sbaglia il tiro mandando alto sulla traversa.

Dopo un minuto risponde il Cosenza con Energe che da sinistra trova Petrovic che, da buona posizione, manda il pallone di poco sul fondo.

Le due squadre si annullano in mezzo al campo ed il primo tempo termina a reti bianche. Nel secondo tempo entra deciso a fare risultato il Cosenza e cerca la rete in tre occasioni una dopo l’altra.

La prima con Luciani dai 20 metri che non inquadra di poco la porta. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Palmieri pesca Dametto a centro area che non inquadra però la porta e subito dopo il tiro di Energe viene deviato in angolo da Seck.

Il Cosenza preme ed il Foggia è chiuso nella sua metà campo, ma proprio con i rossoblù sbilanciati in avanti i rossoneri trovano il gol del vantaggio con Ravasio che imbeccato in area egregiamente da Zuccon gira in mezza rovesciata alle spalle di Rizzo.

Il Cosenza accusa il colpo ed il Foggia cerca il raddoppio per chiudere la gara, Petito ci prova con un diagonale ma il suo tiro è debole e centrale, poco dopo la ripartenza del Foggia porta Todisco ad effettuare un cross basso che però non trova un compagno ma la deviazione di Dalmazzi che trova attento Rizzo.

Ad un quarto d’ora dalla fine Coppitellisi gioca la carta FVS per chiedere un calcio di rigore per un possibile tocco di mano di Seck a centro area.

Il Foggia risponde con un cross di Petito verso Todisco che cerca un tiro dalla distanza al volo che non inquadra la porta. Il Cosenza attacca con la forza della disperazione e spesso in area del Foggia si accendono mischie da brivido, per fortuna dei rossoneri senza conseguenze. Cinque i minuti di recupero con i calabresi verso la porta del Foggia a testa bassa. Al novantacinquesimo, ultimo minuto di recupero il Cosenza deve battere un calcio d’angolo e in area si porta anche il portiere Rizzo che lascia la porta ovviamente sguarnita, la difesa del Foggia respinge e Petito si invola verso l’area avversaria depositando la palla del due a zero nella porta sguarnita.

La gara termina ed il Foggia porta a casa tre punti d’oro che alimentano una classifica che si fa interessante, ma soprattutto certifica la crescita del gruppo di Auteri.

TABELLINO

COSENZA – FOGGIA 0-2

54′ RAVASIO (FOG), 90’+6 PETITO (FOG)

Cosenza (4-3-3): Rizzo; Clemente, Dalmazzi, Dametto, Giannini (66′ Almaviva); Palmieri (60′ Dzepar), McJannet, Contiliano (85′ D’Alena); Energe (85′ Quieto), Petrovic, Palazzino (61′ Achour)

A disp.: Iliev, Rantuccio, Ndow, Cogoni, Ragone, Contiero, Barone, Cimino, Pozzi

All.: Federico Coppitelli.

Foggia (3-5-2): Saro; Seck, Berra, Di Pasquale (80′ Parisy); Todisco, Zuccon (77′ Ngana), Gallo (64′ Coulibaly), Haoudi (46′ Panico), Petito; Luciani (64′ Merdji), Ravasio

A disp.: Marfella, Testa, Oviszach, Del Sole, Maestrelli, Bigonzoni, Touré, Smeraldi, Azarovs. All.: Gaetano Auteri

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona

Assistente 1: Marco Roncari di Vicenza

Assistente 2: Ledjan Skura di Jesi

Quarto Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme

Ammoniti: 18′ Gallo (Fog), 29′ Seck (Fog), 37′ Petito (Fog), 90’+4 Ngana (Fog)